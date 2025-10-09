«Динамо» готово расторгнуть контракт с игроком, который раздражает Карпина

У главного тренера «Динамо» Валерия Карпина открытый конфликт с одним из легионеров команды.
Речь идет о вингере Муми Нгамале, который, вероятно, покинет клуб предстоящей зимой.
Динамовцы готовы продать камерунца, а в случае отсутствия предложений – расторгнуть с ним контракт.
Карпин и Нгамале буквально раздражают друг друга.
- Рыночная стоимость нападающего – 3,5 миллиона евро.
- Его контракт с «Динамо» истекает следующим летом.
- В этом сезоне Нгамале сделал 1 ассист в 11 матчах.
Источник: Legalbet