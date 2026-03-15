РПЛ. Гол Дзюбы помог «Акрону» уйти от поражения в матче с «Ахматом»

«Акрон» дома сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1 в матче 21-го тура чемпионата России.

Гости открыли счет на 27-й минуте – отличился Георгий Мелкадзе.

На 49-й у грозненцев получил второе предупреждение и был удален с поля полузащитник Исмаэл.

«Акрон» сравнял счет на 85-й минуте. Гол забил Артем Дзюба.

«Ахмат» на данный момент поднялся на 8-е место в РПЛ с 26 очками после 21 тура. «Акрон» с 22 баллами идет 10-м.

Беспроигрышная серия «Ахмата» в РПЛ достигла 5 матчей подряд.

«Акрон» прервал серию из 4 поражений подряд в РПЛ и продлили безвыигрышную серию до 5 встреч.