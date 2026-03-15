«Балтика» обжалует удаление Талалаева

«Балтика» собирается обжаловать в КДК РФС удаление главного тренера Андрея Талалаева в домашнем матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Также клуб обратится по этому эпизоду в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.