«Балтика» обжалует удаление Талалаева

«Балтика» собирается обжаловать в КДК РФС удаление главного тренера Андрея Талалаева в домашнем матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
Также клуб обратится по этому эпизоду в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.
В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
- Ранее Талалаев был отстранeн на три матча за демонстрацию оскорбительных жестов в игре со «Спартаком» в 17-м туре РПЛ, закончившейся домашней победой «Балтики» со счетом 1:0.
- Сообщалось, что ему может грозить до трех месяцев дисквалификации.
- В протоколе указано, что тренер «Балтики» получил красную карточку «за препятствование возобновления игры команды соперника». Тренера ЦСКА удалили за «вход в техническую зону соперника в конфротационной манере».
