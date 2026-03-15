«Балтика» обжалует удаление Талалаева

15 марта, 17:18
22

«Балтика» собирается обжаловать в КДК РФС удаление главного тренера Андрея Талалаева в домашнем матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Также клуб обратится по этому эпизоду в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.

  • Ранее Талалаев был отстранeн на три матча за демонстрацию оскорбительных жестов в игре со «Спартаком» в 17-м туре РПЛ, закончившейся домашней победой «Балтики» со счетом 1:0.
  • Сообщалось, что ему может грозить до трех месяцев дисквалификации.
  • В протоколе указано, что тренер «Балтики» получил красную карточку «за препятствование возобновления игры команды соперника». Тренера ЦСКА удалили за «вход в техническую зону соперника в конфротационной манере».

ZAITZEFF2011
1773586392
Еще отменить все голы с пенальти нужно требовать.
Ответить
Cleaner
1773586758
У Балтики КРЫША ЕДЕТ! Совсем ребята нулись! Вашего тренера на год нужно вообще от футбола отстранять за содеянное! До конца сезона как минимум, а клуб оштрафовать на половину годового бюджета Балтики! СТЫДНО за ТАЛАЛАЕВА и за весь ФК Балтика!!!...((((((((((((
Ответить
Mirak92
1773588785
Челюсть тоже с .банцой немного.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1773589044
Странно,что Кармо вышел сухим из воды
Ответить
Semenycch
1773589477
Еще одни не умные люди. Что там вообще можно опротестовывать? Надеюсь Талалаева накажут максимально строго.
Ответить
Volrad777
1773590672
Талалаев заслуживает максимально жёсткого наказания так вести себя нельзя. Быдло
Ответить
Spartak_forv@
1773592066
Через 20 лет Талалаев в мемуарах будет описывать,как его,творческую личность,угнетало футбольное сообщество страны
Ответить
anatolich72
1773594297
Талалаева лицензии надо лишать, а они аппелляцию придумали.
Ответить
СПОРТ 21 века
1773597271
Думается, что Ростех сможет договориться. Видно, что у калининградцев есть эти рычаги. Это очень хорошо видно, поэтому никто этих ребят сломать не может. Да, их пытаются душить в каждом матче любыми путями, но они несгибаемые. С каждым матчем отпадают сомнения, что со временем будут доминировать в России. Видится очень большой потенциал. Сам стадион Калининград болеет словно в Европе. Всему клубу можно смело пожать руку за сложнейшую, но идеально проделанную работу. Молодцы!
Ответить
Strig
1773641545
пора компенсированное время считать отдельно - только игровое чистое... тогда бы было всё понятнее, а то судьишко то часы потерял то свисток куда засунул... добавляют 3 а играют 5-7 а талалаев ничего такого не сделал - оставалось 3 секунду до конца компенсации.. а то что сделали кони - поддались на как им показалось провокацию.. ХА.. ну это их проблемы как говорит один товарищ
Ответить
