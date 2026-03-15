Орлов – о Глушенкове: «Полное разочарование»

15 марта, 16:47
15

Комментатор Геннадий Орлов остался разочарован игрой нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Что в первом тайме делал Глушенков? Отстоял 45 минут на фланге! Ждал, что кто-то его снабдит передачей. Ну так же нельзя! Иди назад, борись, выгрызай мяч. Посмотри, как играл Педро! После такого матча Глушенкова вообще нельзя включать в стартовый состав на следующий тур!

Для меня его игра – полное разочарование! Я же на него надеялся, понимал, какие у него данные. А он... Да просто эгоист! О себе только думает. Мол, дайте мне пас, а черновую работу я выполнять не буду... Все хуже и хуже играет.

Глушенков почему-то уверен, что ему кто-то что-то должен. Да ты сам пробейся! Отыграй весь сезон на высоком уровне. Все! Больше хороших эпитетов в адрес Глушенкова вы от меня не услышите, пока он не вернется на свой реальный уровень», – сказал Орлов.

  • В этом матче два гола петербуржцев с пенальти забили Александр Соболев на 45-й минуте и Джон Дуран на 81-й.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 45 очками после 21 тура. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко.
  • 26-летний Глушенков провел в этом сезоне 24 матча за «Зенит», забил 10 голов, сделал 8 ассистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушенков Максим Орлов Геннадий
Комментарии (15)
СильныйМозг
1773584862
За 7 лет порожняка Семака, это худший. Скоро будем играть в 11 вратарей, а Гена будет комментировать.
Ответить
Desma
1773584865
Прав Орлов. Глушенкову нужен психотерапевт, который перед каждой игрой будет давать Максимке установку на игру.
Ответить
Император 1
1773586225
Ну конечно вся команда фиг.нёй страдает, а виноват Глушенков, то что н.е.г.р.ы друг другу и назад паст тоже он виноват. Что-то не так и сразу поливать...
Ответить
Cleaner
1773586246
Орлов, ты лучше СЕМАКА поругай. При нем Зенит играет все хуже и хуже! Если бы не АДМИНРЕСУРС и халявное БАБЛО из бюджета России, боролся бы Зенит за выживание в РПЛ...
Ответить
NewLife
1773588796
Справедливости ради замечу, что в самом начале игры Глушенков много бегал и хорошо открывался, но его игнорировали зажравшиеся леги, которые привыкли катать поперек поля и играть накоротке с Вендельсоном.В итоге парень сник)
Ответить
Константин-Шапкин-google
1773589705
Нормально играет. Маску соболя ему дайте надеть!
Ответить
Бриг
1773593434
Да, Глушенков ждал паса, стоял открытым, но почему-то? ему не пасовали. У меня сложилось впечатление, что его целенаправленно сливают.
Ответить
Бриг
1773593580
Не представляю себе как это нападающий будет бегать к своим ворота и "выгрызать" мяч у своих же игроков.
Ответить
ОК, Зенит!
1773597502
Согласен с Орловым. Глушенков не командный игрок. Он сам по себе. Плохо.
Ответить
FWSPM
1773604686
не ценят звезду в питере ничего осталось немного потерпеть а там уже и в барселону вызовут
Ответить
