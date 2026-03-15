Орлов – о Глушенкове: «Полное разочарование»

Комментатор Геннадий Орлов остался разочарован игрой нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
«Что в первом тайме делал Глушенков? Отстоял 45 минут на фланге! Ждал, что кто-то его снабдит передачей. Ну так же нельзя! Иди назад, борись, выгрызай мяч. Посмотри, как играл Педро! После такого матча Глушенкова вообще нельзя включать в стартовый состав на следующий тур!
Для меня его игра – полное разочарование! Я же на него надеялся, понимал, какие у него данные. А он... Да просто эгоист! О себе только думает. Мол, дайте мне пас, а черновую работу я выполнять не буду... Все хуже и хуже играет.
Глушенков почему-то уверен, что ему кто-то что-то должен. Да ты сам пробейся! Отыграй весь сезон на высоком уровне. Все! Больше хороших эпитетов в адрес Глушенкова вы от меня не услышите, пока он не вернется на свой реальный уровень», – сказал Орлов.
- В этом матче два гола петербуржцев с пенальти забили Александр Соболев на 45-й минуте и Джон Дуран на 81-й.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 45 очками после 21 тура. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко.
- 26-летний Глушенков провел в этом сезоне 24 матча за «Зенит», забил 10 голов, сделал 8 ассистов.