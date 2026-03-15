Гусев сказал, за счет чего «Динамо» победило «Ростов»

15 марта, 15:22
1

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о гостевой победе над «Ростовом» (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.

– Для вас эта игра получилась самой сложной на старте года?

– Побед лeгких не бывает. Каждая игра по-своему вызывает сложности. «Ростов» дейстует в определeнном стиле, и против них, особенно в гостях, играть тяжело. Они используют длинные передачи, и всегда нужно держать спину, выигрывать верховые дуэли, брать подборы. В этом плане ребята – молодцы. Мы их просили лишить «Ростов» этих элементом, и они в целом всe выполнили, доведя матч до победы.

– За пару минут до гола была похожая атака с передачей с правого фланга, которую замыкал Константин Тюкавин. Это была наигранная комбинация?

– Мы понимали, что «Ростов» будет играть 3-5-2, и просили вингеров оставлять ширину для наших крайних защитников. Через центр было бы сложно их вскрывать, и это сработало. В начале тоже могли так забить, если бы Бителло сбросил на Тюкавина или сам быстрее сработал. Так что сработало то, что планировали.

«Динамо» провело 25 минут в большинстве, и сложилось впечатление, что на этом отрезке команда выглядела даже хуже, чем в первые 20 минут. Почему?

– Соглашусь. Уже второй матч подряд сталкиваемся с ранним удалением у соперника и чуть неправильно начинаем играть – более медленно, хотя нужно более агрессивно играть в атаке, быстрее двигать мяч и оказывать большее давление на соперника. Когда составы уравнялись, то, наоборот, стали играть правильно и забили гол.

– Часто звучат мнения, что весной команда бьeтся не только ради результата, но и ради тренера. Вы чувствуете это?

– Думаю, ребята бьются, в первую очередь, за футбольный клуб «Динамо», о чeм я им всe время говорю. Они бьются за свою репутацию, потому что прекрасно понимают, в каком клубе они находятся. И я бьюсь вместе с ними. Мы одно целое и делаем одно дело.

  • Единственный гол забил Константин Тюкавин на 45+5-й минуте.
  • Бело-голубые одержали 4-ю победу подряд после возобновления сезона.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Гусев Ролан
Комментарии (1)
Garrincha58
1773583601
за счёт более классных игроков
