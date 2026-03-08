Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Оренбург» и «Зенит». Игра состоится 8 марта, начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Вендел, Энрике, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

