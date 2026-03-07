Введите ваш ник на сайте
Осинькин объяснил поражение «Сочи» от «Пари НН»

Вчера, 22:17
8

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 20-го тура РПЛ против «Пари НН».

  • Нижегородцы дома победили со счетом 2:1.
  • «Сочи» остался на последнем месте в чемпионате России с 9 очками.
  • «Пари НН» покинул зону прямого вылета, набрав 17 баллов.

– Что больше разочаровывает – результат или игра команды?

– Игра. Готовность команды была очень низкой. Вроде за пять дней мы должны были успеть восстановиться, но получилось, что мы были не готовы к этим скоростям, хотя надо отдать должное сопернику,

«Пари НН» и раньше пытался делать перестроения в пользу скорости, а мы в этой скорости уступили.

– Насколько ошибка вратаря во втором голе обескуражила команду?

– При счете 0:2 шансов становится гораздо меньше. Ошибка была, все люди ошибаются. В других эпизодах он играл достаточно стабильно, но в этом эпизоде подвел.

Мы должны быть готовы к тому, что у нас могут быть ошибки, но играть нам надо в другой футбол.

– Насколько тяжело будет готовить команду к следующим матчам, ведь отрыв увеличивается?

– Тяжело, нам будет тяжело.

Еще по теме:
Осинькин высказался о давлении на «Сочи» из-за нехватки очков 1
Осинькин прокомментировал поражение «Сочи» от «Спартака» 1
Осинькин написал письмо работодателям фанатов «Сочи», чтобы их отпустили на матч со «Спартаком» 7
Россия. Премьер-лига Сочи Пари НН Осинькин Игорь
vvv123
1772913996
Тухлый тренер, команда не играет, а он даже понять не может, почему!
Ответить
FCSpartakM
1772916099
что там по Осиньке? Где те ватрушки, что тут укакивались, что он тренер, а не физрук -дядька для чертановских талантов? У Сочи добротный состав под 10-12 место, но пузатик проигрывает вообще всем. Чем он лучше Морено, которого высмеяли?
Ответить
aldo conte
1772952599
Добро пожаловать в пердив!
Ответить
