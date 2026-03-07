Осинькин объяснил поражение «Сочи» от «Пари НН»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 20-го тура РПЛ против «Пари НН».
- Нижегородцы дома победили со счетом 2:1.
- «Сочи» остался на последнем месте в чемпионате России с 9 очками.
- «Пари НН» покинул зону прямого вылета, набрав 17 баллов.
– Что больше разочаровывает – результат или игра команды?
– Игра. Готовность команды была очень низкой. Вроде за пять дней мы должны были успеть восстановиться, но получилось, что мы были не готовы к этим скоростям, хотя надо отдать должное сопернику,
«Пари НН» и раньше пытался делать перестроения в пользу скорости, а мы в этой скорости уступили.
– Насколько ошибка вратаря во втором голе обескуражила команду?
– При счете 0:2 шансов становится гораздо меньше. Ошибка была, все люди ошибаются. В других эпизодах он играл достаточно стабильно, но в этом эпизоде подвел.
Мы должны быть готовы к тому, что у нас могут быть ошибки, но играть нам надо в другой футбол.
– Насколько тяжело будет готовить команду к следующим матчам, ведь отрыв увеличивается?
– Тяжело, нам будет тяжело.