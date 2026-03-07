Осинькин объяснил поражение «Сочи» от «Пари НН»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 20-го тура РПЛ против «Пари НН».

Нижегородцы дома победили со счетом 2:1.

«Сочи» остался на последнем месте в чемпионате России с 9 очками.

«Пари НН» покинул зону прямого вылета, набрав 17 баллов.

– Что больше разочаровывает – результат или игра команды?

– Игра. Готовность команды была очень низкой. Вроде за пять дней мы должны были успеть восстановиться, но получилось, что мы были не готовы к этим скоростям, хотя надо отдать должное сопернику,

«Пари НН» и раньше пытался делать перестроения в пользу скорости, а мы в этой скорости уступили.

– Насколько ошибка вратаря во втором голе обескуражила команду?

– При счете 0:2 шансов становится гораздо меньше. Ошибка была, все люди ошибаются. В других эпизодах он играл достаточно стабильно, но в этом эпизоде подвел.

Мы должны быть готовы к тому, что у нас могут быть ошибки, но играть нам надо в другой футбол.

– Насколько тяжело будет готовить команду к следующим матчам, ведь отрыв увеличивается?

– Тяжело, нам будет тяжело.