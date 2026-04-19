Реакция Осинькина на новость о скорой отставке из «Сочи»

19 апреля, 12:44
6

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о своем будущем.

– Шесть очков до зоны спасения. «Сочи» возвращается?

– Мы сейчас живем от игры к игре, нет смысла нам загадывать. Понимаем, что осталось играть слишком мало и эти очки надо еще набирать. Но мы будем делать все, что от нас зависит.

– У вас был разговор с руководством насчет будущего? В СМИ писали, что вам ищут замену.

– Нет, не было – сам читал эти новости. Я думаю, что еще много чего может появиться перед следующими матчами.

– Вы понимаете, какой у вас дальше путь?

– Я понимаю. Но на такие вопросы я не готов и не хочу отвечать.

  • Сочинцы добились второй победы подряд, обыграв на этой неделе «Ростов» (1:0).
  • Осинькин принял «Сочи» по ходу сезона, сменив испанца Роберта Морено.
  • Ранее Осинькин тренировал в РПЛ «Крылья Советов».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Осинькин Игорь
Комментарии (6)
Garrincha58
1776595493
надо в Сочи назначить Семака пусть пройдёт с ними ФНЛ и докажет, что он супер тренер
sochi-2013
1776595534
Есть Другое предложение. Осинькина оставить, а команду заменить!
aldo conte
1776595630
У Осенькина есть репутация ТРЕНЕРА, он не пропадёт при любом раскладе. Я желаю ему удачи.
