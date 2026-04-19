Реакция Осинькина на новость о скорой отставке из «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о своем будущем.
– Шесть очков до зоны спасения. «Сочи» возвращается?
– Мы сейчас живем от игры к игре, нет смысла нам загадывать. Понимаем, что осталось играть слишком мало и эти очки надо еще набирать. Но мы будем делать все, что от нас зависит.
– У вас был разговор с руководством насчет будущего? В СМИ писали, что вам ищут замену.
– Нет, не было – сам читал эти новости. Я думаю, что еще много чего может появиться перед следующими матчами.
– Вы понимаете, какой у вас дальше путь?
– Я понимаю. Но на такие вопросы я не готов и не хочу отвечать.
- Сочинцы добились второй победы подряд, обыграв на этой неделе «Ростов» (1:0).
- Осинькин принял «Сочи» по ходу сезона, сменив испанца Роберта Морено.
- Ранее Осинькин тренировал в РПЛ «Крылья Советов».
Источник: «РБ Спорт»