Гусев прокомментировал ничью «Динамо» с «Пари НН»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался по матчу 25-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).
«Не забили [больше] – это главное препятствие, которое помешало сегодня победить.
Понимали, что «Пари НН» мог сыграть и в тройку, и в четверку защитников, готовились ко всем вариантам событий. Было понимание, за счет чего они будут играть», – сказал Гусев.
- С 74-й минуты «Пари НН» был в меньшинстве после удаления Олусегуна за две желтые карточки.
- Динамовцы поднялись на седьмое место. «Пари НН» остается в зоне переходных матчей, но отдалился от зоны прямого вылета.
- У «Динамо» одна победа в последних шести матчах. У «Пари НН» четыре матча подряд без побед.
Источник: «Матч ТВ»