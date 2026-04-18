Тренер «Пари НН» заявил о судейской помощи «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал удаление Олакунле Олусегуна в матче с «Динамо» (1:1).
- С 74-й минуты «Пари НН» был в меньшинстве после удаления Олусегуна за две желтые карточки.
- Динамовцы поднялись на седьмое место. «Пари НН» остается в зоне переходных матчей, но отдалился от зоны прямого вылета.
- У «Динамо» одна победа в последних шести матчах. У «Пари НН» четыре матча подряд без побед.
– Не думали поменять Олусегуна до второй желтой?
– Хотели, но опоздали. Тут еще надо понимать, кто вынуждено давал эту вторую желтую. Не буду повторяться, после игры с «Балтикой» публично выразил все свои эмоции.
Не думаю, что такой команде, как «Динамо», нужна какая‑то помощь (от судей).
