Тренер «Пари НН» заявил о судейской помощи «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал удаление Олакунле Олусегуна в матче с «Динамо» (1:1).

С 74-й минуты «Пари НН» был в меньшинстве после удаления Олусегуна за две желтые карточки.

Динамовцы поднялись на седьмое место. «Пари НН» остается в зоне переходных матчей, но отдалился от зоны прямого вылета.

У «Динамо» одна победа в последних шести матчах. У «Пари НН» четыре матча подряд без побед.

– Не думали поменять Олусегуна до второй желтой?

– Хотели, но опоздали. Тут еще надо понимать, кто вынуждено давал эту вторую желтую. Не буду повторяться, после игры с «Балтикой» публично выразил все свои эмоции.

Не думаю, что такой команде, как «Динамо», нужна какая‑то помощь (от судей).