«Динамо» включилось в гонку за россиянина, выступающего в Европе

Скауты московского «Динамо» осенью прошлого года просматривали полузащитника «Целе» Никиту Иосифова.
Представители московского клуба присутствовали на матче общего этапа Лиги конференций между «Целе» и АЕКом, который прошел в октябре 2024 года, и следили за игрой 25-летнего россиянина.
В той встрече Иосифов сделал результативную передачу в начале второго тайма.
- Иосифов заинтересовал «Зенит», а также клубы Серии А и Бундеслиги. При этом руководство «Целе» намеревалось в ближайшее время продлить контракт с футболистом.
- В этом сезоне Иосифов провел за «Целе» 47 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.
- В России полузащитник выступал за «Локомотив» и провел 4 матча за основную команду в период с 2018 по 2021 год. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 млн евро.
Источник: Legalbet