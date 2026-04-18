«Динамо» включилось в гонку за россиянина, выступающего в Европе

Скауты московского «Динамо» осенью прошлого года просматривали полузащитника «Целе» Никиту Иосифова.

Представители московского клуба присутствовали на матче общего этапа Лиги конференций между «Целе» и АЕКом, который прошел в октябре 2024 года, и следили за игрой 25-летнего россиянина.

В той встрече Иосифов сделал результативную передачу в начале второго тайма.