Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении

Вингер «Целе» Никита Иосифов оформил дубль в гостевом матче 36-го тура чемпионата Словении с «Приморьем».

Россиянин открыл счет в игре на 6-й минуте, а затем забил третий гол своей команды во встрече на 34-й минуте. «Целе» победил в матче с общим счетом 4:0. Иосифов провел на поле всю игру.

Россиянин разделил 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Словении с ганцем Бенжамином Тетти из «Марибора». У обоих на счету по 12 голов.

Всего в этом сезоне 25-летний Иосифов провел за «Целе» 52 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 12 ассистов.

Вместе с клубом он стал чемпионом Словении.