  • Главная
  • Новости

Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении

24 мая, 12:29
Вингер «Целе» Никита Иосифов оформил дубль в гостевом матче 36-го тура чемпионата Словении с «Приморьем».

Россиянин открыл счет в игре на 6-й минуте, а затем забил третий гол своей команды во встрече на 34-й минуте. «Целе» победил в матче с общим счетом 4:0. Иосифов провел на поле всю игру.

Россиянин разделил 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Словении с ганцем Бенжамином Тетти из «Марибора». У обоих на счету по 12 голов.

Всего в этом сезоне 25-летний Иосифов провел за «Целе» 52 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 12 ассистов.

Вместе с клубом он стал чемпионом Словении.

  • Отметим, что другой российский игрок нападающий Станислав Крапухин из клуба «Радомлье» поделил с Матевжем Туркусом («Фузинар») и Энеем Марсетичем («Кети Бистрица») звание лучшего бомбардира Кубка Словении. Они забили в турнире по 5 голов.
  • Всего 28-летний Крапухин в этом сезоне провел за «Радомлье» 30 игр, в которых отметился 6 голами и 3 ассистами.
  • Российский вратарь «Радомлье» 18-летний Даниил Чураков в этом сезоне играл только в молодежной лиге, а также остался в запасе в 7 матчах первой команды.

Источник: «Бомбардир»
Словения. Первая Лига Марибор Целе Приморье Радомлье Крапухин Станислав Тетти Бенжамин Иосифов Никита
Комментарии (7)
Цугундeр
1779617799
) Там и сидите, соплеменники. Удачи вам. А то будет как с Комличенко, лучшим бомбардиром чешского чемпионата с "Млада- Болеславом". А приехал сюда и стал просто "Комля", основоположник дельфиньего движения...)
Император 1
1779618273
Почему его не взять в сборную вместо какого-то Садулаева
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
