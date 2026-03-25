Назван европейский клуб, которому отказал Талалаев

Стало известно, в какую команду из Европы мог уйти главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прошедшей зимой.

«Могу признаться, что мы приняли одно непростое решение, и теперь убедились, что оно было правильным. Мы прямо сейчас могли бы участвовать в еврокубках», – заявил Талалаев в интервью «СЭ».

По информации «Мутко против», тренера звали в «Целе». С ним вел переговоры спортивный директор словенского клуба Геннадий Голубин. Они знакомы по совместной работе в «Крыльях Советов».

В феврале «Целе» покинул Альберт Риера, перешедший в «Айнтрахт». Испанца сменил экс-игрок «Анжи» и «Ротора» Иван Маевский. Через пять недель белорусского специалиста уволили и назначили португальца Витора Кампелуша.