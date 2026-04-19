В «Ахмате» прояснили будущее Черчесова

19 апреля, 18:19
1

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о ключевых фигурах команды.

– Планируете, чтобы Черчесов остался на следующий сезон?

– Станислав Саламович твердо намерен остаться и отработать весь контракт (до лета 2028 года – прим. «Бомбардира»).

– С чем связан спад результативности Садулаева?

– Надо спросить у Лечи, если он сможет ответить на этот вопрос (улыбается). У меня нет ответа. Он может играть лучше.

– Абдулкадыров арендован у ЦСКА. Будете его продлевать? Хотите, чтобы он остался?

– Все будет решаться по окончании аренды. Главный тренер будет принимать решение. Он принимает решение, кто в составе, а кто нет. Кто лучше готов, тот и выходит.

– Открытие Мелкадзе и его форма напрямую связаны с Черчесовым?

– Со Станиславом Саламовичем тоже. В первую очередь Георгий прибавил в отношении к футболу и самому себе. Станислав Саламович ему помог раскрыться в этом. Тренер что? Он может только помочь футболисту.

– Для вас он сейчас лучший русский нападающий?

– Для нас – да, он же наш нападающий. И для «Ахмата», и для меня лично.

  • Черчесов принял «Ахмат» летом, сменив Александра Сторожука.
  • Тренер поднял грозненцев с последнего места таблица на девятое.
  • Ранее Черчесов тренировал сборную России (2016-2021 годы).

Еще по теме:
Карседо дал комментарий перед матчем «Спартак» – «Ахмат», упомянув день рождения клуба 1
Комментарий Черчесова перед матчем со «Спартаком» 1
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ахмат»: 19 апреля 2026 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав
zigbert
1776670393
Конечно в Ахмате Мелкадзе преобразился. Многие его уже начали забывать.
Главные новости
Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини
08:09
1
Пьяный загул игрока «Локо», Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком», Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ» и другие новости
01:57
«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»
01:31
11
«Спартак» принял итоговое решение по будущему самого дорогого футболиста в истории клуба
01:17
5
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
8
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
00:06
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Все новости
Все новости
В «Спартаке» допустили назначение женщины-тренера
00:55
4
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Федотов назвал единственную судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Ахмат»
Вчера, 22:54
2
Радимов встал на защиту Семака: «Не каждый так рискнет, правильно?»
Вчера, 22:46
6
ЦСКА не рассматривает назначение Талалаева
Вчера, 22:27
2
Бубнов высказался о провокационном поступке Кордобы
Вчера, 21:52
15
Мостовой дерзко ответил на слова Овчинникова, что его переклинило
Вчера, 21:42
6
Радимов комплиментарно высказался об игре «Спартака»
Вчера, 21:32
4
Решение Семака в матче с «Динамо Мх» назвали гениальным
Вчера, 21:24
3
В «Локомотиве» посоветовали Батракову уйти из клуба
Вчера, 21:19
4
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока 25-го тура РПЛ
Вчера, 20:57
9
Карпукас отказался от нового контракта с «Локо» – его хочет подписать «Краснодар»
Вчера, 20:50
3
Талалаеву предрекли, что его когда-нибудь побьют
Вчера, 20:45
1
ЦСКА предложили назначить Галактионова, отступные тренера «Локо» – 60 миллионов
Вчера, 20:36
3
Журавель назвал серьезнейшее преимущество «Зенита» в чемпионской гонке
Вчера, 20:24
3
«Скрывать уже нечего»: экс-игрок ЦСКА – о Челестини
Вчера, 20:21
7
Федотов оценил провокационный жест Кордобы в адрес вратаря «Балтики»
Вчера, 20:12
7
Игрок основы «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы
Вчера, 19:58
1
Экс-игрок «Зенита» и сборной России хочет сменить гражданство и выступать за Армению
Вчера, 19:52
14
Бубнов одним словом описал перепалку Талалаева с Радимовым
Вчера, 19:44
3
Радимов оценил новый лимит на легионеров в РПЛ
Вчера, 19:25
«Локомотив» уверен в крупной победе над «Зенитом» со счетом 3:0
Вчера, 19:14
16
Агент Ненахова высказался об алкогольной вечеринке игрока «Локо»
Вчера, 18:43
Соболев недоволен судейством в РПЛ: «Все меньше людей понимают, что происходит»
Вчера, 18:32
12
В КДК высказались о возможной дисквалификации Кордобы перед «Спартаком»
Вчера, 18:20
24
