В «Ахмате» прояснили будущее Черчесова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о ключевых фигурах команды.
– Планируете, чтобы Черчесов остался на следующий сезон?
– Станислав Саламович твердо намерен остаться и отработать весь контракт (до лета 2028 года – прим. «Бомбардира»).
– С чем связан спад результативности Садулаева?
– Надо спросить у Лечи, если он сможет ответить на этот вопрос (улыбается). У меня нет ответа. Он может играть лучше.
– Абдулкадыров арендован у ЦСКА. Будете его продлевать? Хотите, чтобы он остался?
– Все будет решаться по окончании аренды. Главный тренер будет принимать решение. Он принимает решение, кто в составе, а кто нет. Кто лучше готов, тот и выходит.
– Открытие Мелкадзе и его форма напрямую связаны с Черчесовым?
– Со Станиславом Саламовичем тоже. В первую очередь Георгий прибавил в отношении к футболу и самому себе. Станислав Саламович ему помог раскрыться в этом. Тренер что? Он может только помочь футболисту.
– Для вас он сейчас лучший русский нападающий?
– Для нас – да, он же наш нападающий. И для «Ахмата», и для меня лично.
- Черчесов принял «Ахмат» летом, сменив Александра Сторожука.
- Тренер поднял грозненцев с последнего места таблица на девятое.
- Ранее Черчесов тренировал сборную России (2016-2021 годы).