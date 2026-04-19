В «Ахмате» прояснили будущее Черчесова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о ключевых фигурах команды.

– Планируете, чтобы Черчесов остался на следующий сезон?

– Станислав Саламович твердо намерен остаться и отработать весь контракт (до лета 2028 года – прим. «Бомбардира»).

– С чем связан спад результативности Садулаева?

– Надо спросить у Лечи, если он сможет ответить на этот вопрос (улыбается). У меня нет ответа. Он может играть лучше.

– Абдулкадыров арендован у ЦСКА. Будете его продлевать? Хотите, чтобы он остался?

– Все будет решаться по окончании аренды. Главный тренер будет принимать решение. Он принимает решение, кто в составе, а кто нет. Кто лучше готов, тот и выходит.

– Открытие Мелкадзе и его форма напрямую связаны с Черчесовым?

– Со Станиславом Саламовичем тоже. В первую очередь Георгий прибавил в отношении к футболу и самому себе. Станислав Саламович ему помог раскрыться в этом. Тренер что? Он может только помочь футболисту.

– Для вас он сейчас лучший русский нападающий?

– Для нас – да, он же наш нападающий. И для «Ахмата», и для меня лично.