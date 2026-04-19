В «Динамо» прояснили будущее Лунева

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что вратарь Андрей Лунев близок к продлению контракта с клубом.

«Лунев достаточно близок к продлению контракта. Но ему нужно сыграть определенное количество времени», – сказал Пивоваров на торжественном открытии исторической трибуны на стадионе «Динамо».