В «Динамо» прояснили будущее Лунева

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что вратарь Андрей Лунев близок к продлению контракта с клубом.
«Лунев достаточно близок к продлению контракта. Но ему нужно сыграть определенное количество времени», – сказал Пивоваров на торжественном открытии исторической трибуны на стадионе «Динамо».
- В этом сезоне Андрей Лунев провел 12 матчей в РПЛ и три раза сыграл на ноль.
- Действующее соглашение голкипера с «Динамо» истекает летом 2026 года. Лунев ранее выступал в Европе за немецкий «Байер».
- Команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России и набрала 35 очков после 25 туров.
