Определен самый прибыльный клуб РПЛ в 2025 году

Московское «Динамо» стало самым прибыльным клубом РПЛ по итогам 2025 года.

Клуб завершил 2025 год с чистой прибылью 1,25 млрд рублей. Показатель «Динамо» вырос на 264,3% по сравнению с 2024 годом, когда чистая прибыль составила 343,37 млн рублей.

В тройку клубов РПЛ с наибольшей чистой прибылью по итогам 2025 года также вошли «Зенит» (1,22 млрд рублей) и «Краснодар» (893,7 млн рублей).

В плюсе по итогам 2025 года оказались ЦСКА (653,7 млн рублей), махачкалинское «Динамо» (566,6 млн рублей), «Ростов» (413,2 млн рублей), «Балтика» (309,8 млн рублей), «Рубин» (131,8 млн рублей) и «Акрон» (15,1 млн рублей). «Ахмат» указал в отчетности ноль в графе «чистая прибыль».

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые выиграл РПЛ, «Зенит» занял второе место, а ЦСКА стал третьим.