«Один прекрасный человек усложнил нам игру»: тренер «Пари НН» – о матче с «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился эмоциями от матча 25-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).
В поле судил ярославец Андрей Прокопов.
– Насколько вы довольны результатом матча?
– Нам сейчас каждое очко важно, потому, конечно, доволен результатом. Но недоволен тем, как гол пропустили. Считаю, что это опять был подарок (для соперника). Банальность, которая нас подводит.
Один прекрасный человек, который сегодня судил матч, нам усложнил игру. Но ребята показали огромнейший характер, спасибо им за это. Доволен, что вытерпели до конца. Двигаемся дальше.
- С 74-й минуты «Пари НН» был в меньшинстве после удаления Олусегуна за две желтые карточки.
- Динамовцы поднялись на седьмое место. «Пари НН» остается в зоне переходных матчей, но отдалился от зоны прямого вылета.
- У «Динамо» одна победа в последних шести матчах. У «Пари НН» четыре матча подряд без побед.
Источник: «Матч ТВ»