РПЛ. «Динамо» в большинстве не справилось с «Пари НН» (1:1), у москвичей одна победа в 6 матчах

«Пари НН» и «Динамо» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ. Первыми забили гости, но преимущество удержать не сумели.

У нижегородцев забил арендованный у «Краснодара» Олакунле Олусегун. У «Динамо» забил защитник Николас Маричаль.

С 74-й минуты «Пари НН» был в меньшинстве после удаления Олусегуна за две желтые карточки.

Динамовцы поднялись на седьмое место. «Пари НН» остается в зоне переходных матчей, но отдалился от зоны прямого вылета.

У «Динамо» одна победа в последних шести матчах. У «Пари НН» четыре матча подряд без побед.

«Пари НН» побеждал «Динамо» только один раз – в 2021 году под руководством Александра Кержакова.