  РПЛ. «Динамо» в большинстве не справилось с «Пари НН» (1:1), у москвичей одна победа в 6 матчах

18 апреля, 21:27
24

«Пари НН» и «Динамо» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ. Первыми забили гости, но преимущество удержать не сумели.

У нижегородцев забил арендованный у «Краснодара» Олакунле Олусегун. У «Динамо» забил защитник Николас Маричаль.

С 74-й минуты «Пари НН» был в меньшинстве после удаления Олусегуна за две желтые карточки.

Динамовцы поднялись на седьмое место. «Пари НН» остается в зоне переходных матчей, но отдалился от зоны прямого вылета.

У «Динамо» одна победа в последних шести матчах. У «Пари НН» четыре матча подряд без побед.

«Пари НН» побеждал «Динамо» только один раз – в 2021 году под руководством Александра Кержакова.

Россия. Премьер-лига. 25 тур
Пари НН - Динамо - 1:1 (0:1) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - Н. Маричаль, 22.
Таблица турнира Календарь турнира

FFR
1776538712
После завершения сезона отправят Гусева в отставку, не дорос ещё.
serglider
1776538746
Сделали ставку на Кубок, в чемпионате ловить им уже нечего...
FWSPM
1776539082
сдулся гусь и динамо сдулось
IVANRUS777
1776548531
Если Гусева у руля оставят, то и следующий сезон такой же у Динамо будет, а его оставят. А Гусь, после нескольких побед, уже в себя начал верить, но потом реальность накрыла медным тазиком.
Дубина
1776569688
Опять Валерка виноват??
balam
1776573824
Динама сдулась. Тюка выступил,мы должны обыгрывать и бла,бла...мертвый Миранчук,нулевой Бабаев,пари на всех подборах первый.Спасибо за ничейку
АК 68
1776573870
Вот они, "плоды работы Гусева", как сказал Чернышев.
Oldtrafford83
1776574422
Гуся в духовку)))
СильныйМозг
1776577446
Пора возвращать карпина. Ну ни как без него.
vvv123
1776578036
Мдя-я-я, тренеришки у ментов вообще - швах! С таким-то составом и баблом...! А все началось с Валеры.
