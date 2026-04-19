Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Спартак» и «Ахмат». Игра состоится 19 апреля, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Литвинов, Денисов, Умяров, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.
Главный тренер: Хуан Карлос Карседо
«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Заре, Цаке, Сидоров, Касинтура, Пряхин, Жемалетдинов, Мансилья, Мелкадзе, Самородов.
Главный тренер: Станислав Черчесов
Источник: «Бомбардир»