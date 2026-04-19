Карседо дал комментарий перед матчем «Спартак» – «Ахмат», упомянув день рождения клуба

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался перед матчем 25-го тура РПЛ против «Ахмата».
– Вчера «Спартаку» исполнилось 104 года. Чувствуете дополнительную ответственность в такой день?
– Конечно, это большой праздник для клуба, для болельщиков, и мы постараемся взять три очка, чтобы их порадовать и подняться в турнирной таблице.
– Почему Зобнин остался на скамейке запасных?
– Потому что в предыдущей игре ему потребовалась замена во втором тайме, и он не смог полноценно принимать участие в тренировочном процессе. Тем не менее это очень важный игрок, который, может быть, сможет выйти во втором тайме и усилить команду.
– «Спартак» три года не может дома не только обыграть грозненцев, но и забить им. Как сегодня планируете решать эту проблему?
– Мы знаем об этом и обсуждали тему на предматчевой установке. «Ахмат» очень хорошо начал весну, не проигрывает на выезде. Мы говорили о тренере, мы знаем о дополнительной мотивации Станислава Черчесова, о его связи со «Спартаком». Постараемся сегодня дать больше движения, чтобы раскачать соперника и найти возможность для того, чтобы забить гол и победить.
- «Спартак» занимает шестое место.
- «Ахмат» идет девятым.
- Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ранее работал в «Спартаке» (2007-2008 годы).