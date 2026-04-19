Комментарий Черчесова перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Спартака».

«У нас много потерь? Сезон длинный. Всегда бывают травмы, карточки и дисквалификации. Любой команде надо быть к такому готовой. Другое дело, что дисквалифицированные находились в определенном тонусе, но ничего, мы справимся.

Мы готовили к «Спартаку» свою игру и стандарты. Нас ждeт хороший матч. Надеемся, что мы выполним запланированное, что и должна показать игра.

Нам даются тяжело выездные матчи? Согласен, в гостях мы побеждаем не много. Другое дело, что мы много раз играли вничью, ведя в счете. Нам не хватает всего ничего, чтобы доводить дело до побед. Соглашусь, что нам нужно брать очки и на выезде», – сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».