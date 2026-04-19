Комментарий Черчесова перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Спартака».
«У нас много потерь? Сезон длинный. Всегда бывают травмы, карточки и дисквалификации. Любой команде надо быть к такому готовой. Другое дело, что дисквалифицированные находились в определенном тонусе, но ничего, мы справимся.
Мы готовили к «Спартаку» свою игру и стандарты. Нас ждeт хороший матч. Надеемся, что мы выполним запланированное, что и должна показать игра.
Нам даются тяжело выездные матчи? Согласен, в гостях мы побеждаем не много. Другое дело, что мы много раз играли вничью, ведя в счете. Нам не хватает всего ничего, чтобы доводить дело до побед. Соглашусь, что нам нужно брать очки и на выезде», – сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».
- Встреча «Спартак» – «Ахмат» состоится на «Лукойл Арене» сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.
- «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду тренирует Станислав Черчесов, который в 2007-2008 годах работал со «Спартаком» и брал с командой серебряные медали чемпионата.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
- При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.