Выявлен игрок «Зенита», который приехал в Россию «отдохнуть и заработать»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал пребывание в команде нападающего Джона Дурана.

«Дуран не уважает столетие «Зенита», он приехал в Санкт-Петербург отдохнуть и заработать лeгкие деньги. Иначе он бы играл в стартовом составе и забивал, потому что это игрок высокого класса. Но когда у футболиста нет мотивации, то с этим сложно что-то сделать.

Поэтому в составе «Зенита» должно быть намного больше воспитанников, которые не позволят себе плохо тренироваться и играть за «Зенит» без самоотдачи и желания», – сказал Петржела.