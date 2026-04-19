  • Выявлен игрок «Зенита», который приехал в Россию «отдохнуть и заработать»

Выявлен игрок «Зенита», который приехал в Россию «отдохнуть и заработать»

19 апреля, 15:31
9

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал пребывание в команде нападающего Джона Дурана.

«Дуран не уважает столетие «Зенита», он приехал в Санкт-Петербург отдохнуть и заработать лeгкие деньги. Иначе он бы играл в стартовом составе и забивал, потому что это игрок высокого класса. Но когда у футболиста нет мотивации, то с этим сложно что-то сделать.

Поэтому в составе «Зенита» должно быть намного больше воспитанников, которые не позволят себе плохо тренироваться и играть за «Зенит» без самоотдачи и желания», – сказал Петржела.

  • «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
  • За два месяца нападающий забил 2 гола в 7 матчах – оба с пенальти.
  • «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро. Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Фенербахче».

Еще по теме:
Мостовой высказался о том, что Соболев выиграл конкуренцию у Дурана в «Зените» 3
Экс-игрок «Зенита» сказал, есть ли у клуба админресурс 7
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет» 10
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон Петржела Властимил
Комментарии (9)
Красногвардейчик
1776603527
Дуран не уважает столетие «Зенита», он приехал в Санкт-Петербург отдохнуть и заработать лeгкие деньги. ======================== Самое смешное, что и чеха Медведев убедил в юбилее)))))) а Дуран и не скрывал никогда, что дурку валять к бездомным приехал))
1776605010
Сенсационное открытие!
Foxitkuban
1776606161
Там много таких
Дубина
1776608819
А мы не знали))) Там всем цыганям на помойку до лампочки!! ЗПРФ....
Fеnix
1776610492
Дуран не уважает столетие «Зенита----- Да это прям кощунство какое то. Вот дуран этот Дуран.Гы гы
За что бан ?
1776612009
Пан игроман , хрюкающих клоунов порадовал , с банделогом в дружбаах которые .
rash1959
1776616763
там все "понаехавшие" сидят на лёгких деньгах.
Пустырниковая Долина
1776654285
А сколько лет это столетие? На эмблеме клуба 1925 год основания? Не такой уж Дуран и дуран оказывается, считать умеет.
