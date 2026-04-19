Выявлен игрок «Зенита», который приехал в Россию «отдохнуть и заработать»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал пребывание в команде нападающего Джона Дурана.
«Дуран не уважает столетие «Зенита», он приехал в Санкт-Петербург отдохнуть и заработать лeгкие деньги. Иначе он бы играл в стартовом составе и забивал, потому что это игрок высокого класса. Но когда у футболиста нет мотивации, то с этим сложно что-то сделать.
Поэтому в составе «Зенита» должно быть намного больше воспитанников, которые не позволят себе плохо тренироваться и играть за «Зенит» без самоотдачи и желания», – сказал Петржела.
- «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
- За два месяца нападающий забил 2 гола в 7 матчах – оба с пенальти.
- «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро. Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Фенербахче».
Источник: «Советский спорт»