У «Спартака» хотят арендовать Жедсона

«Бешикташ» начал переговоры со «Спартаком» об аренде Жедсона Фернандеша.
Московский клуб хочет, чтобы стамбульцы полностью покрыли годовую зарплату 27-летнего полузащитника. По данным источника, «Бешикташ» готов взять на себя только часть финансовых обязательств, а зарплата футболиста в «Спартаке» составляет 4 млн евро за сезон.
- Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак» из «Бешикташа» летом 2025 года, а его контракт с красно-белыми действует до 2029-го.
- В текущем сезоне португалец провел 29 матчей за «Спартак», забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи.
- «Спартак» в 17:00 мск начнет матч 25-го тура РПЛ против «Ахмата».