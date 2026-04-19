У «Спартака» хотят арендовать Жедсона

«Бешикташ» начал переговоры со «Спартаком» об аренде Жедсона Фернандеша.

Московский клуб хочет, чтобы стамбульцы полностью покрыли годовую зарплату 27-летнего полузащитника. По данным источника, «Бешикташ» готов взять на себя только часть финансовых обязательств, а зарплата футболиста в «Спартаке» составляет 4 млн евро за сезон.