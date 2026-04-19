Реакция фанатов «Зенита» на натужную победу над «Динамо Мх»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на победу над «Динамо Мх» (1:0) в 25-м туре РПЛ.
«ЮБИЛЕЙНО И НА КЛАССЕ ВЕРНУЛИСЬ НА ПЕРВОЕ МЕСТО И ПОШЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ ЗА «БАЛТИКОЙ», – написали болельщики из Петербурга.
- «Зенит» как минимум до вечера вышел на первое место, опередив «Краснодар». Динамовцы лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.
- У «Динамо Мх» в последних семи матчах одна победа.
- «Зенит» победил «Динамо Мх» во всех шести очных матчах.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»