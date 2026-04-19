Черчесов отреагировал на поражение «Ахмата» от «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

«Спартак» победил «Ахмат» со счетом 3:1 в 25-м туре РПЛ.

Голы забили Эсекьель Барко, Маркиньос и Жедсон Фернандеш.

Московская команда набрала 45 очков и поднялась на четвертое место в чемпионате России.

– Сложно находить правильные слова. То, что готовили с первых минут, увидели. Знали, что «Спартак» пойдет в атаку, мы охладили их пыл, создали несколько хороших голевых моментов, но не реализовали. Потом потеря в центре поля привела к голу, растерялись и пропустили второй быстрый гол. В перерыве поменяли кое‑что, счет остался, но качество (нашей) игры вообще не устроило.

– Приятно вас увидеть на вашем стадионе…

– Мой стадион был «Лужники».

– Команде не грозит вылет и высокое место. Как удается мотивировать игроков?

– Могу открыть секрет: в футбол играют футболисты. Мы проведем разбор игры. Жемалетдинов давно не играл. Баланса не было. Будь другие игроки, команда выглядела бы команднее. Если эти ребята будут играть дальше, тонус наберут, команда станет более сбалансированной. Иногда и в выигранных матчах бывают проблемы.

– Какая перспектива у «Спартака»? Все же ваша команда…

– Это не моя команда (улыбается).

– Какие шансы в кубковом дерби?

– В таких играх нет фаворитов. А сегодня «Спартак» показал хороший матч, и мы им многое позволили.