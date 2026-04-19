Черчесов отреагировал на поражение «Ахмата» от «Спартака»

19 апреля, 19:44
8

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

– Сложно находить правильные слова. То, что готовили с первых минут, увидели. Знали, что «Спартак» пойдет в атаку, мы охладили их пыл, создали несколько хороших голевых моментов, но не реализовали. Потом потеря в центре поля привела к голу, растерялись и пропустили второй быстрый гол. В перерыве поменяли кое‑что, счет остался, но качество (нашей) игры вообще не устроило.

– Приятно вас увидеть на вашем стадионе…

– Мой стадион был «Лужники».

Команде не грозит вылет и высокое место. Как удается мотивировать игроков?

– Могу открыть секрет: в футбол играют футболисты. Мы проведем разбор игры. Жемалетдинов давно не играл. Баланса не было. Будь другие игроки, команда выглядела бы команднее. Если эти ребята будут играть дальше, тонус наберут, команда станет более сбалансированной. Иногда и в выигранных матчах бывают проблемы.

– Какая перспектива у «Спартака»? Все же ваша команда…

– Это не моя команда (улыбается).

– Какие шансы в кубковом дерби?

– В таких играх нет фаворитов. А сегодня «Спартак» показал хороший матч, и мы им многое позволили.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (8)
FWSPM
1776619707
-"команда выглядела бы команднее" Это пять
mab1011
1776619715
После слухов о том, что Черчесов следующий кандидат в Спартак после Карседо поражение Ахмата носит двоякое впечатление:либо Черчесов не дорос до Спартака, либо он уже почти там, поэтому не хочет обыгрывать свою будущую команду.
FROLL007
1776620310
С душком Саламыч твой проигрышь. Гыгыгы
VPERDIV SPARTAK
1776624858
Красно-белые усы слил своим игру
zigbert
1776670773
Вообще начало было за Ахматом,который создал два голевых момента. Забей они раньше Спартаку пришлось бы труднее.
