Черчесов ответил, как изменился «Спартак» при Карседо

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в преддверии матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» отметил ключевые изменения в игре соперника после смены тренера.

– В чем отличие «Спартака» Деяна Станковича от «Спартака», который мы видим сейчас?

– Отличия всегда есть, они в нюансах. У них новый тренер, понятно, мы их изучаем, стараются играть в немного другой футбол.

Не могу сказать, что что‑то сильно отличается. Расставлены по‑другому, играют более комбинационно. Естественно, у них постоянно какие‑то изменения в тактическом плане.

– Три последних матча «Ахмата» со «Спартаком» в Москве завершились с одинаковым счетом – 0:0. Что вы можете сказать об этом?

– Я такими сведениями не владею, это было давно и без меня. Что касается первого матча здесь (в Грозном, 1:2), счет нас не устроил.

Не могу сказать, что сама игра с нашей стороны была высокого качества. Думаю, что ничейный результат был бы более справедлив.

Потому что и первый гол мы пропустили после своей нелепой ошибки. Мы играли с ними, знаем, кто они, готовимся к серьезному матчу.