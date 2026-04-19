Реакция Мостового на 3:1 «Спартака» с «Ахматом»

Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Ахматом».
«Вот вам и ответ на многие вопросы. Я возвращаюсь к ничьей с «Ростовом». Ведь до этого выплеснули много эмоций и не хватило силeнок. Сейчас отдохнули и спокойно разобрались с хорошей и играющей командой, которой ничего не грозит.
«Спартак» спокойно разобрался с «Ахматом» и уже на четвeртом месте. Всe закономерно и заслуженно», – сказал Мостовой.
- «Спартак» победил «Ахмат» со счетом 3:1 в 25-м туре РПЛ.
- Голы забили Эсекьель Барко, Маркиньос и Жедсон Фернандеш.
- Московская команда набрала 45 очков и поднялась на четвертое место в чемпионате России.
- Следующий матч – 23 апреля против «Краснодара».
Источник: «Чемпионат»