Реакция Мостового на 3:1 «Спартака» с «Ахматом»

19 апреля, 20:17
4

Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Ахматом».

«Вот вам и ответ на многие вопросы. Я возвращаюсь к ничьей с «Ростовом». Ведь до этого выплеснули много эмоций и не хватило силeнок. Сейчас отдохнули и спокойно разобрались с хорошей и играющей командой, которой ничего не грозит.

«Спартак» спокойно разобрался с «Ахматом» и уже на четвeртом месте. Всe закономерно и заслуженно», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» победил «Ахмат» со счетом 3:1 в 25-м туре РПЛ.
  • Голы забили Эсекьель Барко, Маркиньос и Жедсон Фернандеш.
  • Московская команда набрала 45 очков и поднялась на четвертое место в чемпионате России.
  • Следующий матч – 23 апреля против «Краснодара».

Комментарии (4)
Император 1
1776619461
Мостовой: а при мне бы 10:0 выиграли)
oyabun
1776622957
Забыл добавить "Я как раз прогнозировал такой счёт.."
zigbert
1776624457
Хорошую игру показал Спартак и постепенно приближается к тройке лидеров.
Константин-Шапкин-google
1776624786
Да, мы сегодня действительно играли в футбол.
