  • Семак прокомментировал натужную победу «Зенита» над «Динамо Мх»

Семак прокомментировал натужную победу «Зенита» над «Динамо Мх»

19 апреля, 17:27
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

– Оправдал ли сегодня доверие Кондаков?

– Кондаков вышел хорошо, как и другие игроки, которые появились на поле по ходу встречи. Все играли с большим желанием, создавали хорошие моменты, поэтому жалко, что не реализовали их. Хотелось бы раньше забить, возможно, легче было бы эмоционально, игрокам было бы поспокойнее. В целом хорошая игра против хорошего соперника, заслуженные и важные три очка, идем дальше, мы в деле.

– Какие мысли были после нереализованного пенальти?

– К сожалению, это часть футбола. В Оренбурге мы потеряли очки, не реализовав два пенальти, и сегодня не забили с точки, в Кубке вылетели по пенальти. Это часть того напряжения, которое все время есть перед командой, которая ставит самые высокие задачи. Сложно выявить ошибки при исполнении одиннадцатиметровых, возможно, не хватает спокойствия, хладнокровия, но главное, что выиграли сегодня.

– Почему на поле сегодня вышел Роман Вега?

– Он быстрее, чем Дуглас Сантос, активно идет в атаку, обладает хорошим пасом. Нам нужно было добавить скорости, поэтому появились Кондаков, Мостовой и Вега.

  • «Зенит» как минимум до вечера вышел на первое место, опередив «Краснодар». Динамовцы лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.
  • У «Динамо Мх» в последних семи матчах одна победа.
  • «Зенит» победил «Динамо Мх» во всех шести очных матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх Семак Сергей
Kosi4ek
1776609413
Конечно натужная игра!! били один раз пенальти, а должны были два!!!
R_a_i_n
1776611004
Короче Сироже не хватает ещё пенальти.
Майк85
1776612888
Какие победители? Победители уже шли бы с очковым отрывом. А это так бразильские ненужники.
Спартач80
1776615146
Победы Краснодару!!!
Garrincha58
1776615800
Очередная натужная игра Семака. Разве может команда так плохо играя стать чемпионом???
acor94
1776617722
Потужно...
MrSmit
1776618494
У травоядного нет тактики, нет мысли, нет игры... Пора гнать Сельдерееча!
vvv123
1776624847
Семак, твои футболёры даже пенальти забить не могут, так ты их тренируешь. Семак, Уфа ждет!
