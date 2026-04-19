Семак прокомментировал натужную победу «Зенита» над «Динамо Мх»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

– Оправдал ли сегодня доверие Кондаков?

– Кондаков вышел хорошо, как и другие игроки, которые появились на поле по ходу встречи. Все играли с большим желанием, создавали хорошие моменты, поэтому жалко, что не реализовали их. Хотелось бы раньше забить, возможно, легче было бы эмоционально, игрокам было бы поспокойнее. В целом хорошая игра против хорошего соперника, заслуженные и важные три очка, идем дальше, мы в деле.

– Какие мысли были после нереализованного пенальти?

– К сожалению, это часть футбола. В Оренбурге мы потеряли очки, не реализовав два пенальти, и сегодня не забили с точки, в Кубке вылетели по пенальти. Это часть того напряжения, которое все время есть перед командой, которая ставит самые высокие задачи. Сложно выявить ошибки при исполнении одиннадцатиметровых, возможно, не хватает спокойствия, хладнокровия, но главное, что выиграли сегодня.

– Почему на поле сегодня вышел Роман Вега?

– Он быстрее, чем Дуглас Сантос, активно идет в атаку, обладает хорошим пасом. Нам нужно было добавить скорости, поэтому появились Кондаков, Мостовой и Вега.