Соболев не реализовал пенальти в Махачкале

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо Мх». К 76-й минуте счет 0:0.
На 71-й минуте у «Зенита», выступающего в гостях, пенальти не реализовал нападающий Александр Соболев.
- 29-летний Соболев в 2026 году провел за «Зенит» 9 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
- В этих играх петербуржцы одержали 6 побед при 1 поражении и 2 ничьих, в том числе с 1 проигрышем по пенальти.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Махачкале. Ее автор – Василий Рошкован.
Источник: «Бомбардир»