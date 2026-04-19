Соболев не реализовал пенальти в Махачкале

19 апреля, 16:12
14

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо Мх». К 76-й минуте счет 0:0.

На 71-й минуте у «Зенита», выступающего в гостях, пенальти не реализовал нападающий Александр Соболев.

  • 29-летний Соболев в 2026 году провел за «Зенит» 9 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
  • В этих играх петербуржцы одержали 6 побед при 1 поражении и 2 ничьих, в том числе с 1 проигрышем по пенальти.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Махачкале. Ее автор – Василий Рошкован.

Выявлен игрок «Зенита», который приехал в Россию «отдохнуть и заработать» 1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Махачкала – «Зенит»: 19 апреля 2026 16
Реакция фанатов «Зенита» на поздравление «Спартака» с днем рождения в Петербурге 23
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх Соболев Александр
1776604956
Больше думал какую маску надеть, а не о том как лучше пробить.
Kosi4ek
1776604977
Зенит не может судья поможет. Хорошо что Махачкала забили сами себе, а то опять надо было судье искать липовый пенальти
Император 1
1776605542
Узнаю Соболя
Константин-Шапкин-google
1776606999
Ему нужно было ласты одеть и перед ударом скорчить пьяную рожу.
FROLL007
1776607090
Есть, Педро есть Глушенков, которые хорошо бьют. Нет надо было сви нью подложить. Гыгыгы
DMитрий
1776607418
Это какое-то недоразумение! 11 челов на поле, а к точке идёт единственный клоун. Не ужели в команде не понимают, что в таких матчах нужно давать бить техничному и уверенному в себе игроку? Какого хера Дуглас, как капитан команды, Семак, как главный тренер, позволяют допускать ЭТУ НЕДАЛЬНОВИДНОСТЬ!!! Мне и моей жене мля, кто из-за него будет нервную систему восстанавливать?
_Sasha_
1776611203
Очки надел?)))
Фердя
1776614854
Бывает и такое, но Саня стал кумиром Питерской торсиды и не забитый пенальти это капля в море!
Garrincha58
1776616077
Уберите этого водолаза из команды! Зенит играет в меньшинстве когда он в старте. Семак выпускай его на 89-й минуте. Ерохин намного эффективнее этого водоплавающего
шахта Заполярная
1776616167
Жаль не посмотрел игру, был в дороге, но на Спартак успел. Как дело было, промазал или вратарь отбил
Главные новости
Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини
08:09
1
Пьяный загул игрока «Локо», Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком», Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ» и другие новости
01:57
«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»
01:31
10
«Спартак» принял итоговое решение по будущему самого дорогого футболиста в истории клуба
01:17
4
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
8
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
00:06
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Все новости
Все новости
В «Спартаке» допустили назначение женщины-тренера
00:55
4
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Федотов назвал единственную судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Ахмат»
Вчера, 22:54
2
Радимов встал на защиту Семака: «Не каждый так рискнет, правильно?»
Вчера, 22:46
6
ЦСКА не рассматривает назначение Талалаева
Вчера, 22:27
2
Бубнов высказался о провокационном поступке Кордобы
Вчера, 21:52
15
Мостовой дерзко ответил на слова Овчинникова, что его переклинило
Вчера, 21:42
6
Радимов комплиментарно высказался об игре «Спартака»
Вчера, 21:32
4
Решение Семака в матче с «Динамо Мх» назвали гениальным
Вчера, 21:24
3
В «Локомотиве» посоветовали Батракову уйти из клуба
Вчера, 21:19
4
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока 25-го тура РПЛ
Вчера, 20:57
9
Карпукас отказался от нового контракта с «Локо» – его хочет подписать «Краснодар»
Вчера, 20:50
3
Талалаеву предрекли, что его когда-нибудь побьют
Вчера, 20:45
1
ЦСКА предложили назначить Галактионова, отступные тренера «Локо» – 60 миллионов
Вчера, 20:36
3
Журавель назвал серьезнейшее преимущество «Зенита» в чемпионской гонке
Вчера, 20:24
3
«Скрывать уже нечего»: экс-игрок ЦСКА – о Челестини
Вчера, 20:21
7
Федотов оценил провокационный жест Кордобы в адрес вратаря «Балтики»
Вчера, 20:12
7
Игрок основы «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы
Вчера, 19:58
1
Экс-игрок «Зенита» и сборной России хочет сменить гражданство и выступать за Армению
Вчера, 19:52
14
Бубнов одним словом описал перепалку Талалаева с Радимовым
Вчера, 19:44
3
Радимов оценил новый лимит на легионеров в РПЛ
Вчера, 19:25
«Локомотив» уверен в крупной победе над «Зенитом» со счетом 3:0
Вчера, 19:14
16
Агент Ненахова высказался об алкогольной вечеринке игрока «Локо»
Вчера, 18:43
Соболев недоволен судейством в РПЛ: «Все меньше людей понимают, что происходит»
Вчера, 18:32
12
В КДК высказались о возможной дисквалификации Кордобы перед «Спартаком»
Вчера, 18:20
24
Все новости
