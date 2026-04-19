РПЛ. «Зенит» дожал «Динамо Мх» (1:0) благодаря автоголу и вышел в лидеры

«Зенит» в 25-м туре РПЛ победил на выезде махачкалинское «Динамо». Единственный мяч стал автоголом. Его автор – Никита Глушков.

На 71-й минуте зенитовец Александр Соболев не реализовал пенальти.

«Зенит» как минимум до вечера вышел на первое место, опередив «Краснодар». Динамовцы лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.

У «Динамо Мх» в последних семи матчах одна победа.

«Зенит» победил «Динамо Мх» во всех шести очных матчах.