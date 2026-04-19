РПЛ. «Зенит» дожал «Динамо Мх» (1:0) благодаря автоголу и вышел в лидеры

«Зенит» в 25-м туре РПЛ победил на выезде махачкалинское «Динамо». Единственный мяч стал автоголом. Его автор – Никита Глушков.
На 71-й минуте зенитовец Александр Соболев не реализовал пенальти.
«Зенит» как минимум до вечера вышел на первое место, опередив «Краснодар». Динамовцы лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.
У «Динамо Мх» в последних семи матчах одна победа.
«Зенит» победил «Динамо Мх» во всех шести очных матчах.
Россия. Премьер-лига. 25 тур
Динамо Мх - Зенит - 0:1 (0:0)
Незабитые пенальти: нет - А. Соболев, 70; А. Соболев, 71.
Источник: «Бомбардир»