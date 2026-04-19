  РПЛ. «Зенит» дожал «Динамо Мх» (1:0) благодаря автоголу и вышел в лидеры

РПЛ. «Зенит» дожал «Динамо Мх» (1:0) благодаря автоголу и вышел в лидеры

19 апреля, 16:27
118

«Зенит» в 25-м туре РПЛ победил на выезде махачкалинское «Динамо». Единственный мяч стал автоголом. Его автор – Никита Глушков.

На 71-й минуте зенитовец Александр Соболев не реализовал пенальти.

«Зенит» как минимум до вечера вышел на первое место, опередив «Краснодар». Динамовцы лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.

У «Динамо Мх» в последних семи матчах одна победа.

«Зенит» победил «Динамо Мх» во всех шести очных матчах.

Россия. Премьер-лига. 25 тур
Динамо Мх - Зенит - 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - Н. Глушков, 78 (в свои ворота).
Незабитые пенальти: нет - А. Соболев, 70; А. Соболев, 71.
Таблица турнира Календарь турнира

anatolich72
1776611120
Дельфин лучший, еслиб не автогол, ещё один пеналь поставили бы точно
lek!
1776611437
После такой игры , можно разлюбить футбол . Это Зенит , самый богатый клуб в РПЛ и его возит по полю самая бедная команда РПЛ . В одном случае пенальти не назначается , в другом свисток сразу . Стыдно за Зенит , рад что эта ******* не представляет в ЕЧ.
Евграф
1776611978
Может и не очень была игра, но постыдимся за рыл поганых! Зенит Чемпион!!!!!!!
Евграф
1776612877
Может конечно игра была не очень убедительно, и тренер нам совсем не очень, но все равно Великий Зенит на 1 месте! Хоть ты лопни, хоть ты тресни!!! А злобные визги тарасовки со своего 6 места - чем они больше визжат, тем выше Великий Зенит!!!!!!!
Александр.Т.
1776613561
Как же позорно играет топ клуб с Питера , с такой игрой лучше в еврокубки не возвращаться ему
FROLL007
1776614409
Три очка взяли. Поздравляю Великий Зенит. И не хрюкат там больше. Гыгыгы
Спартач80
1776615935
Опять Зинку гоняли по Махачкале, она спаслась только чудом, чудо звали Инал Танашев.
БеZуМныЙ
1776617312
Дожали таки. Много ударов, преимущество Зенита было во всем. Но дагестанцы опасно огрызались. С победой Зенит.
Бумбраш
1776619146
Зинка срам российского футбола!!! И сегодня это транслировали на всю страну! Чувствуется рука Алехандро Дельфиньо,бариёс(он же просто Мария с косичками) осваивает нырки.чтобы зинку не чмырили, предлагаю переименовать в "нырок" Санк Петербургский "Нырок"...хотя..как и бразилбургский "бзденит" звучит как проклятье)вот в всё гыгы
Павелий
1776632079
Давайте честно, новость должна звучать: "Зенит на удивление выиграл". ЗПРФ!
