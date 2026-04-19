Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Динамо» Махачкала и «Зенит». Игра состоится 19 апреля, начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

Динамо» Махачкала: Волк, Аззи, Аларкон, Табидзе, Сундуков, Мрезиг, Мубарик, Джавад, Глушков, Миро, Агаларов.

Главный тренер: Вадим Евсеев

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Нино, Дивеев, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Глушенков, Джон Джон, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

