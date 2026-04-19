Карседо предостерегли от потери очков с «Ахматом»: «Надо будет готовить замену»

Бывший директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мыслями о предстоящем матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Если «Спартак» хочет завоевать бронзовые медали, а нынешний тренерский коллектив остаться на новый сезон, им непременно надо выигрывать предстоящий матч у «Ахмата».

Если будет ничья, или, не дай бог, проиграют, то этому тренерскому составу уже надо будет готовить замену на будущий сезон. Думаю, матч с «Ахматом» – одна из последних надежд попасть в тройку.

Хватит ли у них желания, сил и настроя в предстоящем матче, это зависит от них самих. Ну и от того, как Черчесов подготовит к этой встрече «Ахмат». «Ахмат» – непростая команда, зубы покажет. Но по классу, по комплектации состава «Спартак», конечно же, выше», – сказал Заварзин.