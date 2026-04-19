Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карседо предостерегли от потери очков с «Ахматом»: «Надо будет готовить замену»

Карседо предостерегли от потери очков с «Ахматом»: «Надо будет готовить замену»

19 апреля, 01:26
12

Бывший директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мыслями о предстоящем матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Если «Спартак» хочет завоевать бронзовые медали, а нынешний тренерский коллектив остаться на новый сезон, им непременно надо выигрывать предстоящий матч у «Ахмата».

Если будет ничья, или, не дай бог, проиграют, то этому тренерскому составу уже надо будет готовить замену на будущий сезон. Думаю, матч с «Ахматом» – одна из последних надежд попасть в тройку.

Хватит ли у них желания, сил и настроя в предстоящем матче, это зависит от них самих. Ну и от того, как Черчесов подготовит к этой встрече «Ахмат». «Ахмат» – непростая команда, зубы покажет. Но по классу, по комплектации состава «Спартак», конечно же, выше», – сказал Заварзин.

  • Встреча «Спартак» – «Ахмат» состоится на «Лукойл Арене» сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.
  • «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду тренирует Станислав Черчесов, который в 2007-2008 годах работал со «Спартаком» и брал с командой серебряные медали чемпионата.
  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
  • Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Ахмат Карседо Хуан Карлос
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1776554401
До следущей зимы ему время дадут в любом случае
Ответить
R_a_i_n
1776575995
Чел только пришел,ему замену готовит уже.
Ответить
Бумбраш
1776580637
Вот почему всегда так? Всегда и во всем бывшие лезут впереди планеты всей. У вас было достаточно времени,когда вы находились в ранге настоящие
Ответить
andr45
1776581451
СПОРТС“ 7.07./2003 Представитель ФСЭНП. «В настоящее время по уголовному делу ФСНП предъявила обвинения ЮРИЮ ЗАВАРЗИНУ» По его словам, ЗАВАРЗИН обвиняется в нарушении валютного законодательства России. В конце марта текущего года ФСНП возбудила уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса (невозврат из-за рубежа денежных средств в иностранной валюте) и статьи 199 часть 2 УК (уклонение организации от уплаты налогов), в рамках которого проводились следствия в отношении причастности бывших руководителей столичного клуба «Спартак» Юрия ЗАВАРЗИНА к нарушению валютного законодательства. Бывший руководитель клуба подозревались в причастности к факту невозврата выручки из-за рубежа в размере $7 млн после продажи футболиста Дмитрия Аленичева итальянскому клубу «Рома».
Ответить
Интерес
1776582788
ПРинял команду в опе, поднял её до уровня кишечника, и на тебе-уже в мечтах ищут замену. Да не вернут вас к власти, и Мостового-болтуна не назначат на пост даже тренера по сбору вещей в раздевалке.Угомонитесь...
Ответить
NewLife
1776583690
Просто титан мысли этот заварзин, давно на срач тв не было такого глубокого анализатора))
Ответить
andr45
1776588578
ЗАВАРЗИН «Надо будет готовить замену» Так об этом с января только и талдычут))  ГУБЕРНИЕВ, диктор «Пафосно возглавит «Спартак», пафосно всe профукает, пафосно получит деньги, пафосно поедет обратно. Круговорот тренеров в природе «Спартака» ЧЕРВИЧЕНКО, проходимец «Скептицизма от назначения Карседо в «Спартак» больше, чем оптимизма. Судя по всему, человек эмоциональный, как Эмери или Станкович. То есть очередной психопат в «Спартаке». ГРИШИН, злобствующий дилетант «Через полгода болельщики «Спартака» начнут говорить, что попали в замкнутый круг. Карседо не будет выигрывать. Если бы Романова оставили, то было бы логичнее.» СМОРОДСКАЯ, глюпая «Спартак» сделал неправильный выбор. Его работа в чемпионате Кипра – просто курам на смех.» БОЯРИНЦЕВ, никчемушный середняк «Он [Карседо] не первый сомнительный иностранец, который оказался в клубе.» ДЬЯКОВ, никчемушник по жизни «Перспективы «Спартака» при Карседо туманные.»
Ответить
ySS
1776594318
Мало что значащий матч с чего-то назначили каким-то краеугольным. Второе, третье, четвертое... десятое место одинаково безразличны. Карседо однозначно начнёт тренером следующий сезон... если не сбежит сам, как это было с итальяшкой)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 