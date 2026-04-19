Карседо предостерегли от потери очков с «Ахматом»: «Надо будет готовить замену»

Бывший директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мыслями о предстоящем матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».
«Если «Спартак» хочет завоевать бронзовые медали, а нынешний тренерский коллектив остаться на новый сезон, им непременно надо выигрывать предстоящий матч у «Ахмата».
Если будет ничья, или, не дай бог, проиграют, то этому тренерскому составу уже надо будет готовить замену на будущий сезон. Думаю, матч с «Ахматом» – одна из последних надежд попасть в тройку.
Хватит ли у них желания, сил и настроя в предстоящем матче, это зависит от них самих. Ну и от того, как Черчесов подготовит к этой встрече «Ахмат». «Ахмат» – непростая команда, зубы покажет. Но по классу, по комплектации состава «Спартак», конечно же, выше», – сказал Заварзин.
- Встреча «Спартак» – «Ахмат» состоится на «Лукойл Арене» сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.
- «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду тренирует Станислав Черчесов, который в 2007-2008 годах работал со «Спартаком» и брал с командой серебряные медали чемпионата.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
- При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.
Источник: «Матч ТВ»