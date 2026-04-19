Определен самый убыточный клуб РПЛ в 2025 году

19 апреля, 13:05
43

«Спартак» показал наибольший чистый убыток по итогам 2025 года среди клубов РПЛ.

Чистый убыток московского клуба по итогам 2025 года составил 3,65 млрд рублей.

В 2024 году чистый убыток «Спартака» составлял 1,465 млрд рублей, а показатель за год вырос на 149%.

2025 год с чистым убытком завершили «Сочи» (877,3 млн рублей), «Локомотив» (859,4 млн), «Крылья Советов» (628,9 млн), «Оренбург» (63,9 млн) и «Нижний Новгород» (7,4 млн).

  • Встреча «Спартак» – «Ахмат» состоится на «Лукойл Арене» сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.
  • «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду тренирует Станислав Черчесов, который в 2007-2008 годах работал со «Спартаком» и брал с командой серебряные медали чемпионата.
  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
  • Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (43)
Спартач80
1776596551
Блин... Я там педикулёзных за живое задел, они теперь бегают и срутся... =))))
ПалкоВводецъ007
1776597492
Ктобы сомневался? Позор есть позор. Свинарня антинародный,убыточный, судейский позор России. Давно пора расформировать. Гыгыгы
СильныйМозг
1776598141
А еще, спартак на первом месте по количеству косорылых болельщиков, с дырявым дуплом. 2 подружки: номэд и спартач80, не дадут соврать.
Play
1776598513
Нужно просто всем говорить, что за каждого проданного футболиста, получили 30 миллионов, тогда убытков не будет. Рабочая схема
Бумбраш
1776599408
Печатайте что угодно, лишь бы девки питерские визжали от счастья...но это не отменяет того что зинка срам российского футбола!!!!
БеZуМныЙ
1776599717
Всем давно ясно, что мазутный проект самый убыточный.
FCSpartakM
1776600703
ну как и писал. Спартаку не зачем свои убытки скрывать, в отличии от гос. проектов.
Kosi4ek
1776602116
Болотные радуются от радости)))
NewLife
1776605297
Сильно болотным газом на этой ветке завоняло. Вонючие клоны, как клопы разползлись по комментам((
Прокс
1776605676
Москва,-швейный недоклуб лидер на кукане,чемпионы хотя бы здесь!!!
