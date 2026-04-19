Определен самый убыточный клуб РПЛ в 2025 году

«Спартак» показал наибольший чистый убыток по итогам 2025 года среди клубов РПЛ.

Чистый убыток московского клуба по итогам 2025 года составил 3,65 млрд рублей.

В 2024 году чистый убыток «Спартака» составлял 1,465 млрд рублей, а показатель за год вырос на 149%.

2025 год с чистым убытком завершили «Сочи» (877,3 млн рублей), «Локомотив» (859,4 млн), «Крылья Советов» (628,9 млн), «Оренбург» (63,9 млн) и «Нижний Новгород» (7,4 млн).