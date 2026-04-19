Определен самый убыточный клуб РПЛ в 2025 году

«Спартак» показал наибольший чистый убыток по итогам 2025 года среди клубов РПЛ.
Чистый убыток московского клуба по итогам 2025 года составил 3,65 млрд рублей.
В 2024 году чистый убыток «Спартака» составлял 1,465 млрд рублей, а показатель за год вырос на 149%.
2025 год с чистым убытком завершили «Сочи» (877,3 млн рублей), «Локомотив» (859,4 млн), «Крылья Советов» (628,9 млн), «Оренбург» (63,9 млн) и «Нижний Новгород» (7,4 млн).
- Встреча «Спартак» – «Ахмат» состоится на «Лукойл Арене» сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.
- «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду тренирует Станислав Черчесов, который в 2007-2008 годах работал со «Спартаком» и брал с командой серебряные медали чемпионата.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
- При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.
Источник: «Р-Спорт»