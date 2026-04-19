Директор «Акрона» отреагировал на историческое достижение Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев отреагировал на достижение Артемом Дзюбой звания лучшего бомбардира в истории клуба.
«Артeма, конечно, поздравляем! То, что он стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона», безусловно, это большое достижение. Рады, что свои главные рекорды Артeм ставит в нашей майке. Абсолютно точно он этого заслуживает», – сказал Клюшев.
Рекордным для Артема, 18-м за «Акрон», стал гол в ворота казанского «Рубина» в гостевом матче 25-го тура РПЛ (1:1). Нападающий помог тольяттинцам уйти от поражения.
- В августе Дзюбе исполнится 38 лет. Он нередко заявляет о возможном скором завершении карьеры.
- В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
- Не исключено, что Дзюба летом завершит карьеру. Кроме того, игрок заявлял о желании вернуться в родной «Спартак». Он покинул его в 2015 году.
Источник: «Чемпионат»