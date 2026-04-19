Директор «Акрона» отреагировал на историческое достижение Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев отреагировал на достижение Артемом Дзюбой звания лучшего бомбардира в истории клуба.

«Артeма, конечно, поздравляем! То, что он стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона», безусловно, это большое достижение. Рады, что свои главные рекорды Артeм ставит в нашей майке. Абсолютно точно он этого заслуживает», – сказал Клюшев.

Рекордным для Артема, 18-м за «Акрон», стал гол в ворота казанского «Рубина» в гостевом матче 25-го тура РПЛ (1:1). Нападающий помог тольяттинцам уйти от поражения.