Реакция фанатов «Зенита» на поздравление «Спартака» с днем рождения в Петербурге

Накануне «Спартак» отпраздновал 104-летие. Поздравительные мероприятия состоялись в том числе в Санкт-Петербурге.
В Петербурге логотип «Спартака» появился на Невском проспекте.
Это не понравилось болельщикам «Зенита». Они отреагировали негативно.
- «Спартак» был основан в 1922 году. Клуб остается самым титулованным в России, но преследователи близко.
- Последние 20 лет «Спартак» проводит неудачно: у клуба всего два официальных трофея за этот период. В 2017 году москвичи стали чемпионами, а через пять лет взяли Кубок России.
- В этом сезоне спартаковцы также претендуют на Кубок. В ближайшем кубковом матче «Спартак» примет 6 мая ЦСКА.
