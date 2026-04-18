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В Петербурге поздравили «Спартак» с днем рождения

18 апреля, 01:05
37

Наступил день рождения «Спартака». Клубу исполнилось 104 года. Его поздравили как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

В столице в спартаковские цвета окрасилась Останкинская телебашня. В Петербурге логотип «Спартака» появился на Невском проспекте.

  • «Спартак» был основан в 1922 году. Клуб остается самым титулованным в России, но преследователи близко.
  • Последние 20 лет «Спартак» проводит неудачно: у клуба всего два официальных трофея за этот период. В 2017 году москвичи стали чемпионами, а через пять лет взяли Кубок России.
  • В этом сезоне спартаковцы также претендуют на Кубок. В ближайшем кубковом матче «Спартак» примет 6 мая ЦСКА.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (37)
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subbotaspartak
1776486064
Ребята! Это очень круглая дата! И это не как у меня: Год прожил и остальное фигня. Каждый год - это большие задачи... А не на дачу... И без сомнения С Днём Рождения!
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Император 1
1776486876
Поздравляю
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andr45
1776492398
Так, питерские поздравили «Спартак» с присущим им тактом и глубокими познаниями в зоологии еще 8 апреля во время кубкового матча, вспоминая о таком домашнем животном, как с***я, а затем закидывая игроков бутылками. Для жителей провинциального городишки это высшая форма этикета)) СПРАВКА ДЛЯ МОДЕРАТОРА В восточном (буддийском) календаре существует год ****** в 12-летнем цикле[60]. В древнеегипетской мифологии ****** считалась одним из животных, посвящённых богу Сету. ****** присутствуют и в скандинавской мифологии. Так, Хильдисвини был вепрём, на котором ездила Фрейя, когда не использовала колесницу, запряженную рысями.
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FWSPM
1776498643
весь питер кроме постоянных обитателей помойных бачков болеет за Спартак
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suchi-69
1776500263
Жертвенную свинью с клоунским колпаком и клеймом де Зеув в придорожной канаве утопили ?
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ziborock
1776500316
Питер - красно-белый город!
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Plyash
1776595143
Спасибо , Град престольный , спасибо , Санкт-Петербург !!!
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