В Петербурге поздравили «Спартак» с днем рождения

Наступил день рождения «Спартака». Клубу исполнилось 104 года. Его поздравили как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

В столице в спартаковские цвета окрасилась Останкинская телебашня. В Петербурге логотип «Спартака» появился на Невском проспекте.