В Петербурге поздравили «Спартак» с днем рождения

Наступил день рождения «Спартака». Клубу исполнилось 104 года. Его поздравили как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.
В столице в спартаковские цвета окрасилась Останкинская телебашня. В Петербурге логотип «Спартака» появился на Невском проспекте.
- «Спартак» был основан в 1922 году. Клуб остается самым титулованным в России, но преследователи близко.
- Последние 20 лет «Спартак» проводит неудачно: у клуба всего два официальных трофея за этот период. В 2017 году москвичи стали чемпионами, а через пять лет взяли Кубок России.
- В этом сезоне спартаковцы также претендуют на Кубок. В ближайшем кубковом матче «Спартак» примет 6 мая ЦСКА.
Источник: «Бомбардир»