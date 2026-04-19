Тренера ЦСКА сравнили с аниматором

Болельщики ЦСКА обратили внимание на поведение тренера команды Манеля Экспосито после матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Испанец после игры пытался бодрить футболистов, просил их поднять головы. Однако спортсмены все равно были расстроены потере очков.
Впереди у ЦСКА домашний матч с «Ростовом» (21 апреля).
- Матч в Самаре завершился ничьей со счетом 1:1.
- Армейцы ушли от поражения благодаря автоголу на 75-й минуте.
- Они потеряли очки в 5 из 7 матчах РПЛ после зимней паузы.
- Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был дисквалифицирован на игру, поэтому его заменял Экспосито.
Источник: «Бомбардир»