Заявление ЦСКА насчет травмы Глебова

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов травмировался в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Клуб выступил с заявлением.

«У Кирилла Глебова диагностировано повреждение мышц задней группы бедра.

Завтра днем Кирилл пройдет МРТ, по итогам которого будет определена степень повреждения и тактика лечения.

Здоровья, Глеб!» – написали москвичи.