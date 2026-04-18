Заявление ЦСКА насчет травмы Глебова

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов травмировался в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).
Клуб выступил с заявлением.
«У Кирилла Глебова диагностировано повреждение мышц задней группы бедра.
Завтра днем Кирилл пройдет МРТ, по итогам которого будет определена степень повреждения и тактика лечения.
Здоровья, Глеб!» – написали москвичи.
- В этом сезоне Глебов забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
- Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ранее предупреждал, что Глебова ждут мышечные травмы. Это разозлило болельщиков ЦСКА, которые подвергли журналиста широкой критике.
- Кирилл – воспитанник ЦСКА.
Источник: телеграм-канал ЦСКА