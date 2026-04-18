Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона»

В «Акроне» сменился лучший бомбардир клуба. Им стал нападающий Артем Дзюба.

«Артeм обошeл Андреса Понсе, забив 18 гол за наш клуб.

Лайк легенде!» – написали тольяттинцы.

Рекордным для Артема стал гол в ворота казанского «Рубина» в гостевом матче 25-го тура РПЛ (1:1). Нападающий помог тольяттинцам уйти от поражения.