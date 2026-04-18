Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона»

В «Акроне» сменился лучший бомбардир клуба. Им стал нападающий Артем Дзюба.
«Артeм обошeл Андреса Понсе, забив 18 гол за наш клуб.
Лайк легенде!» – написали тольяттинцы.
Рекордным для Артема стал гол в ворота казанского «Рубина» в гостевом матче 25-го тура РПЛ (1:1). Нападающий помог тольяттинцам уйти от поражения.
- В августе Дзюбе исполнится 38 лет. Он нередко заявляет о возможном скором завершении карьеры.
- В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
- Не исключено, что Дзюба летом завершит карьеру. Кроме того, игрок заявлял о желании вернуться в родной «Спартак». Он покинул его в 2015 году.
Источник: телеграм-канал «Акрона»