Мнение Рабинера о трансфере Батракова в «ПСЖ»

18 апреля, 18:14
5

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал интерес «ПСЖ» к полузащитнику «Локо» Алексею Батракову.

«Сейчас все больше говорят, что Алексей Батраков созрел для отъезда в большой европейский клуб, называют громкие названия команд, сравнивают с Головиным и «Монако», даже Сафоновым и «ПСЖ»...

Погодите вы с суперклубами. Начнем с того, что уже вторая весна у него не такая, как осень. При всем несомненном таланте и правильном, кажется, отношении к футболу. Хотя, может, требовать стопроцентной стабильности и неправильно.

И потом – давайте не забывать о международном опыте и не выдергивать всe из нынешнего контекста.

Головин уезжал из ЦСКА в «Монако» после сыгранных в основе чемпионатов Европы и мира, второго – успешно, с забитым со штрафного голом и с выходом в четвертьфинал. У него за спиной были две Лиги чемпионов со всеми 12 матчами в стартовом составами.

То есть к отъезду у него для 20 лет был колоссальный международный опыт. Вы представляете, ЧТО это – один матч 1/8 ЧМ с Испанией, 120 минут игры и реализованный пенальти в серии?!

Как был мощнейший опыт и у более зрелого Сафонова. Матвей три сезона до отстранения российских клубов играл за «Краснодар» в еврокубках. Проход «Байера» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы-18/19 и оба матча 1/8 с «Валенсией» с драматичным невыходом в четвертьфинал в самой концовке – это Сафонов. На следующий год он всухую обыгрывал в гостях в группе ЛЕ бушующий Трабзон.

На третий год – вытащенным пенальти уже в Греции и вообще великолепной игрой с ПАОК впервые в истории выводил «Краснодар» в группу ЛЧ, а там в первом же матче становился лучшим игроком гостевого ничейного матча с «Ренном». И с ним же в последнем матче отыграл насухо и вывел «быков» в плей-офф ЛЕ-20/21.

Летом 21-го он вышел в стартовом составе сборной на матч с финнами в группе финального турнира Евро-2020 и принес «сухую» победу. Потом были 1:4 с Данией, но это тоже опыт. И Матвей до конца бился за выход национальной команды на ЧМ-22 и был прекрасен в Сплите, до последнего держал убого смотревшуюся сборную в игре. И обязательно вышел бы на стыки в марте 22-го, если бы не...

Вот с таким багажом уезжали во Францию Головин и Сафонов. А у Батракова – ноль официальных международных матчей хоть за клуб, хоть за сборную.

Из следующего поколения в топ-лигу уехал Арсен Захарян. Что из этого вышло – мы знаем.

Поэтому все должно происходить постепенно. Отъезд в суперклуб – это, как выражался в годы игровой карьеры Валерий Карпин, «кожаные трусы». Которые надо покупать, чтобы не стерлись на скамейке.

Даже «Сосьедад», куда уехал Захарян, – средний клуб Примеры. А Арсена котировали как минимум не хуже, чем Батракова, о «Челси» всерьез говорили. И Испания – далеко не самая силовая из топ-лиг, не Англия, Германия или Франция. Но что есть, то есть.

Правильно Юрий Палыч говорит – если предметный интерес есть, ехать Леше надо, времени терять нельзя. Но – четко зная, куда и зачем, понимая роль, лично пообщавшись с главным тренером. Отнестись к выбору надо крайне аккуратно.

Тот же Головин уезжал в клуб с русскими владельцем и на тот момент – операционным руководителем. Ему в любом случае было от этого легче, и войти естественным путем в жизнь Лиги 1 ему помогли. Это не говорит, что Саша попал в состав «по блату» – нет, он доказывал, и его ставили все тренеры «Монако», которых было много. И он там уже восемь лет, и уже – легенда.

Кстати, если есть вариант с «Монако», то, по мне, Батракову идеально было бы начать зарубежную карьеру именно с княжества. И Головин поможет влиться, и Дмитрий Рыболовлев без внимания и симпатии не оставит, и тренер, Себастьян Поконьоли, там интересный и творческий», – написал Рабинер.

Еще по теме:
«Локомотиву» посоветовали двух футболистов на замену Батракову
Главный скаут «Порту» охарактеризовал Батракова двумя словами 1
Экс-игрок «Кубани»: «Батраков и Кисляк никакие не Месси!» 4
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Батраков Алексей
Комментарии (5)
Император Бомжей
1776528133
Букв много, читать всё лень))
Hector вернулся
1776535353
Очкарик везде успевает залезть со своим высером
serglider
1776538845
Ну, будет там полировать лавки своим задом.
BRO_football
1776542758
Да не будет никакого ПСЖ. Это всё агентские игры, дабы выбить из Локомотива повышение зарплаты.
TOMSON
1776545331
Так то по делу все. Хочется еще отметить, что всплеск нашей атакующей молодежи произошел на фоне оттока из РПЛ качественных защитников.
Главные новости
Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини
08:09
1
Пьяный загул игрока «Локо», Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком», Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ» и другие новости
01:57
«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»
01:31
9
«Спартак» принял итоговое решение по будущему самого дорогого футболиста в истории клуба
01:17
3
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
7
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
00:06
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Все новости
Все новости
В «Спартаке» допустили назначение женщины-тренера
00:55
4
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Федотов назвал единственную судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Ахмат»
Вчера, 22:54
2
Радимов встал на защиту Семака: «Не каждый так рискнет, правильно?»
Вчера, 22:46
6
ЦСКА не рассматривает назначение Талалаева
Вчера, 22:27
2
Бубнов высказался о провокационном поступке Кордобы
Вчера, 21:52
15
Мостовой дерзко ответил на слова Овчинникова, что его переклинило
Вчера, 21:42
6
Радимов комплиментарно высказался об игре «Спартака»
Вчера, 21:32
4
Решение Семака в матче с «Динамо Мх» назвали гениальным
Вчера, 21:24
3
В «Локомотиве» посоветовали Батракову уйти из клуба
Вчера, 21:19
4
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока 25-го тура РПЛ
Вчера, 20:57
9
Карпукас отказался от нового контракта с «Локо» – его хочет подписать «Краснодар»
Вчера, 20:50
3
Талалаеву предрекли, что его когда-нибудь побьют
Вчера, 20:45
1
ЦСКА предложили назначить Галактионова, отступные тренера «Локо» – 60 миллионов
Вчера, 20:36
3
Журавель назвал серьезнейшее преимущество «Зенита» в чемпионской гонке
Вчера, 20:24
3
«Скрывать уже нечего»: экс-игрок ЦСКА – о Челестини
Вчера, 20:21
7
Федотов оценил провокационный жест Кордобы в адрес вратаря «Балтики»
Вчера, 20:12
7
Игрок основы «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы
Вчера, 19:58
1
Экс-игрок «Зенита» и сборной России хочет сменить гражданство и выступать за Армению
Вчера, 19:52
14
Бубнов одним словом описал перепалку Талалаева с Радимовым
Вчера, 19:44
3
Радимов оценил новый лимит на легионеров в РПЛ
Вчера, 19:25
«Локомотив» уверен в крупной победе над «Зенитом» со счетом 3:0
Вчера, 19:14
16
Агент Ненахова высказался об алкогольной вечеринке игрока «Локо»
Вчера, 18:43
Соболев недоволен судейством в РПЛ: «Все меньше людей понимают, что происходит»
Вчера, 18:32
12
В КДК высказались о возможной дисквалификации Кордобы перед «Спартаком»
Вчера, 18:20
24
