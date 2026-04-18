Мнение Рабинера о трансфере Батракова в «ПСЖ»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал интерес «ПСЖ» к полузащитнику «Локо» Алексею Батракову.

«Сейчас все больше говорят, что Алексей Батраков созрел для отъезда в большой европейский клуб, называют громкие названия команд, сравнивают с Головиным и «Монако», даже Сафоновым и «ПСЖ»...

Погодите вы с суперклубами. Начнем с того, что уже вторая весна у него не такая, как осень. При всем несомненном таланте и правильном, кажется, отношении к футболу. Хотя, может, требовать стопроцентной стабильности и неправильно.

И потом – давайте не забывать о международном опыте и не выдергивать всe из нынешнего контекста.

Головин уезжал из ЦСКА в «Монако» после сыгранных в основе чемпионатов Европы и мира, второго – успешно, с забитым со штрафного голом и с выходом в четвертьфинал. У него за спиной были две Лиги чемпионов со всеми 12 матчами в стартовом составами.

То есть к отъезду у него для 20 лет был колоссальный международный опыт. Вы представляете, ЧТО это – один матч 1/8 ЧМ с Испанией, 120 минут игры и реализованный пенальти в серии?!

Как был мощнейший опыт и у более зрелого Сафонова. Матвей три сезона до отстранения российских клубов играл за «Краснодар» в еврокубках. Проход «Байера» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы-18/19 и оба матча 1/8 с «Валенсией» с драматичным невыходом в четвертьфинал в самой концовке – это Сафонов. На следующий год он всухую обыгрывал в гостях в группе ЛЕ бушующий Трабзон.

На третий год – вытащенным пенальти уже в Греции и вообще великолепной игрой с ПАОК впервые в истории выводил «Краснодар» в группу ЛЧ, а там в первом же матче становился лучшим игроком гостевого ничейного матча с «Ренном». И с ним же в последнем матче отыграл насухо и вывел «быков» в плей-офф ЛЕ-20/21.

Летом 21-го он вышел в стартовом составе сборной на матч с финнами в группе финального турнира Евро-2020 и принес «сухую» победу. Потом были 1:4 с Данией, но это тоже опыт. И Матвей до конца бился за выход национальной команды на ЧМ-22 и был прекрасен в Сплите, до последнего держал убого смотревшуюся сборную в игре. И обязательно вышел бы на стыки в марте 22-го, если бы не...

Вот с таким багажом уезжали во Францию Головин и Сафонов. А у Батракова – ноль официальных международных матчей хоть за клуб, хоть за сборную.

Из следующего поколения в топ-лигу уехал Арсен Захарян. Что из этого вышло – мы знаем.

Поэтому все должно происходить постепенно. Отъезд в суперклуб – это, как выражался в годы игровой карьеры Валерий Карпин, «кожаные трусы». Которые надо покупать, чтобы не стерлись на скамейке.

Даже «Сосьедад», куда уехал Захарян, – средний клуб Примеры. А Арсена котировали как минимум не хуже, чем Батракова, о «Челси» всерьез говорили. И Испания – далеко не самая силовая из топ-лиг, не Англия, Германия или Франция. Но что есть, то есть.

Правильно Юрий Палыч говорит – если предметный интерес есть, ехать Леше надо, времени терять нельзя. Но – четко зная, куда и зачем, понимая роль, лично пообщавшись с главным тренером. Отнестись к выбору надо крайне аккуратно.

Тот же Головин уезжал в клуб с русскими владельцем и на тот момент – операционным руководителем. Ему в любом случае было от этого легче, и войти естественным путем в жизнь Лиги 1 ему помогли. Это не говорит, что Саша попал в состав «по блату» – нет, он доказывал, и его ставили все тренеры «Монако», которых было много. И он там уже восемь лет, и уже – легенда.

Кстати, если есть вариант с «Монако», то, по мне, Батракову идеально было бы начать зарубежную карьеру именно с княжества. И Головин поможет влиться, и Дмитрий Рыболовлев без внимания и симпатии не оставит, и тренер, Себастьян Поконьоли, там интересный и творческий», – написал Рабинер.