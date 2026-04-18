Реакция фанатов «Зенита» на желание Дугласа Сантоса уйти

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на новость, что Дуглас Сантос хочет уйти.

«Контракт Дугласа заканчивается летом 2027-го, есть опция продления на один сезон.

В принципе, наверное, после ЧМ было бы логично попрощаться – тем более, насколько знаем, с недавних пор из категории «не отпускать вообще никак» выпали и Вильмар Барриос, и Сантос. А кроме них там никого не было», – написали фанаты.