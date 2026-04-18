Реакция фанатов «Зенита» на желание Дугласа Сантоса уйти

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на новость, что Дуглас Сантос хочет уйти.
«Контракт Дугласа заканчивается летом 2027-го, есть опция продления на один сезон.
В принципе, наверное, после ЧМ было бы логично попрощаться – тем более, насколько знаем, с недавних пор из категории «не отпускать вообще никак» выпали и Вильмар Барриос, и Сантос. А кроме них там никого не было», – написали фанаты.
- Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.
- За это время 32-летний футболист сыграл 238 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 35 голевых передач.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 8 млн евро.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»