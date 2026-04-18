Мостовой высказался о том, что Соболев выиграл конкуренцию у Дурана в «Зените»

Александр Мостовой поделился мнением о распределении игрового времени между нападающими «Зенита».
«Соболев не выигрывал конкуренцию у Дурана. Джон всe отдал своей ленью. Тренер никогда не будет ставить в основу игрока, который ходит по полю пешком.
Говорить, что Соболев мог бы играть в АПЛ, потому что он вытеснил из старта Дурана, – глупо. Так мыслят только люди, которые никогда не играли в футбол.
Если бы Дуран был мотивирован на 100%, Соболев сидел бы на скамейке запасных», – считает Мостовой.
- «Зенит» арендовал Джона Дурана 9 февраля у «Аль-Насра».
- Колумбиец забил 2 гола (оба – с пенальти) в 7 матчах.
- Соболев в этом сезоне отличился 10 мячами в 32 играх.
Источник: «Советский спорт»