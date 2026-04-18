Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра состоится 18 апреля, начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Рассказов, Витюгов, Костанца, Бабкин, Ахметов, Олейников, Рахманович.

Главный тренер: Сергей Булатов

ЦСКА: Тороп, Гаич, Баринов, Данилов, Круговой, Кисляк, Обляков, Козлов, Кармо, Глебов, Лусиано Гонду.

Главный тренер: Фабио Челестини

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!