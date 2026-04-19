Вратарь ЦСКА выделил положительный момент в ничьей с «Крыльями Советов»

Владислав Тороп, голкипер ЦСКА, прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«Наша команда хорошо сыграла в обороне. По сути, была всего одна небольшая ошибка, и после нее «Крылья» нам забили. Дима Баринов и Данил Круговой блокировали очень много ударов. Мы хорошо сыграли как команда.

Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов, но «Крылья» играли хорошо, и нам было очень трудно», – сказал Тороп.