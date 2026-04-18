Советник президента УЕФА сделал заявление о снятии бана с России

Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент ответил на вопрос о возвращении команд из России в международные турниры.

– Продолжится ли запрет, когда конфликт [здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ] закончится?

– По сути, мы все – футбольная семья. Мы хотели бы, чтобы все страны, дети, каждый, кто хочет играть в футбол, могли играть в него – встречаться друг с другом и играть вместе. Но мы понимаем ситуацию.

Так что, по сути, мы надеемся, что конфликт закончится как можно скорее, и тогда мы сможем дальше развивать футбол также и в той стране.

Но мы не можем изменить ситуацию. Нам нужно подождать, как будет развиваться ситуация. И когда ситуация позволит, мы, конечно, сделаем все возможное для развития футбола в Украине и того, что необходимо.