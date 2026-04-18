  • Советник президента УЕФА сделал заявление о снятии бана с России

Советник президента УЕФА сделал заявление о снятии бана с России

18 апреля, 14:27
32

Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент ответил на вопрос о возвращении команд из России в международные турниры.

– Продолжится ли запрет, когда конфликт [здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ] закончится?

– По сути, мы все – футбольная семья. Мы хотели бы, чтобы все страны, дети, каждый, кто хочет играть в футбол, могли играть в него – встречаться друг с другом и играть вместе. Но мы понимаем ситуацию.

Так что, по сути, мы надеемся, что конфликт закончится как можно скорее, и тогда мы сможем дальше развивать футбол также и в той стране.

Но мы не можем изменить ситуацию. Нам нужно подождать, как будет развиваться ситуация. И когда ситуация позволит, мы, конечно, сделаем все возможное для развития футбола в Украине и того, что необходимо.

  • Российские команды не участвуют в международных соревнованиях более 3,5 лет – с конца февраля 2022 года.
  • Ранее президент УЕФА Александер Чеферин публично признавал бессмысленность ограничений, но с тех пор ситуация никак не изменилась.

Источник: Спортс’’
Я Памятник Себе 1
1776519080
Пока бандеровцев за польскую границу не загоним или их не уничтожим нас никогда не вернут. А это будет не скоро, но оно обязательно настанет.
vvv123
1776519182
Хороша футбольная семейка. Чуть што, сразу бан! Как в Бомбардире!
boris63
1776520665
Ну всё ясно, если что, то сразу но надо подождать, а то как бы что не случилось.
алдан2014
1776521093
Анусы двуликие
СильныйМозг
1776521435
Нет легитимности в УЕФА и ФИФА. Это abibas.
Mirak92
1776521884
Ну допустят они нас и что? Играть то никто не захочет. Все в отказ пойдут. По технарям ЧМ заберем ска) клоунада. Забудьте уже про сборную эту
Bomjipidary
1776522006
Ты Petuх лживый!!!! Ты либо Россию и Беларусь верни в турниры, либо Израиль и США убери из них и чемпионат отмени. Продажные скоты!!!!!
Garrincha58
1776523491
один гопник Ш уже предупредил, если что они придумают для нас что то
DMитрий
1776524709
1. Но мы не можем изменить ситуацию - враньё! 2. Нам нужно подождать, как будет развиваться ситуация,- чтобы успеть подстроиться и переобуться! 3. И когда ситуация позволит, мы, конечно, сделаем все возможное для развития футбола в Украине и того, что необходимо - а может так произойти, что вам и не придётся что-то делать. Объекта притяжения просто может не быть.
Oldtrafford83
1776574999
По сути, мы все – футбольная семья.- Только неблагополучная!!!
