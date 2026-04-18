Прогноз Радимова, спасется ли «Сочи» от вылета из РПЛ

Владислав Радимов уверен, что «Сочи» не сохранит прописку в РПЛ, несмотря на две победы подряд.

У южан было 9 очков в 23 турах.

Выиграв у ЦСКА (1:0) и «Ростова» (1:0), команда с 15 баллами приблизилась к зоне стыков.

От 14-го места «Сочи» отделяет всего 6 очков.

«У «Сочи» нет шансов остаться в РПЛ. Пять туров осталось. Им нужно выиграть четыре матча. Я не верю – в таких случаях не спасаются.

Где‑то они показывали хорошую игру, но им не везло. Осинькин – тренер, который работает вдолгую. Он не спасатель. Ему нужно время.

В конце чемпионата мы видим, как команда преобразилась, но поздно», – сказал Радимов.