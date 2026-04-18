Мор объяснил, почему верит в финиш «Спартака» в топ-3 РПЛ

Экс-спартаковец Эдуард Мор считает, что благоприятный календарь оставляет красно-белым неплохой шанс на итоговое третье место в чемпионате России.

«Выигрыш Кубка России для «Спартака» явно будет успехом. В этом можно даже не сомневаться.

Если говорить про чемпионат, то хорошим результатом будет третье место, потому что за чемпионство уже не поборешься.

Среди четырeх клубов [»Локомотив», «Балтика», ЦСКА, «Спартак»], которые борются за третье место, у «Спартака» самый благоприятный календарь. Мне кажется, «Спартак» может занять третье место.

Другое дело, что традиционно с «Ахматом» очень тяжело играть. Если удастся обыграть «Ахмат», «Спартак» вполне может стать бронзовым призeром», – сказал Мор.