Мор объяснил, почему верит в финиш «Спартака» в топ-3 РПЛ

Экс-спартаковец Эдуард Мор считает, что благоприятный календарь оставляет красно-белым неплохой шанс на итоговое третье место в чемпионате России.
«Выигрыш Кубка России для «Спартака» явно будет успехом. В этом можно даже не сомневаться.
Если говорить про чемпионат, то хорошим результатом будет третье место, потому что за чемпионство уже не поборешься.
Среди четырeх клубов [»Локомотив», «Балтика», ЦСКА, «Спартак»], которые борются за третье место, у «Спартака» самый благоприятный календарь. Мне кажется, «Спартак» может занять третье место.
Другое дело, что традиционно с «Ахматом» очень тяжело играть. Если удастся обыграть «Ахмат», «Спартак» вполне может стать бронзовым призeром», – сказал Мор.
- Сейчас «Спартак» отстает от 3-го места на 6 очков при матче в запасе.
- Команде Хуана Карлоса Карседо осталось сыграть в РПЛ с «Ахматом» (19 апреля), «Краснодаром» (23 апреля), «Пари НН» (26 апреля), «Крыльями Советов» (1 мая), «Рубином» (11 мая) и «Динамо Мх» (17 мая).
