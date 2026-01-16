«Спартаку» предложили другого иностранного тренера – Аршавин сказал, что специалиста перехватит «Барселона»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин и экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор обсудили тренерскую работу Сеска Фабрегаса.

Аршавин: «Я симпатизирую «Комо», потому что эту команду тренирует Сеск Фабрегас. В этом сезоне у них в оборонке побольше проблем, чем было в прошлом».

Мор: «Вот кого бы тренером в «Спартак»!»

Аршавин: «Слишком дорогой. Я думаю, это следующий тренер «Барселоны».