  • Главная
  • Новости
«Спартаку» предложили другого иностранного тренера – Аршавин сказал, что специалиста перехватит «Барселона»

Сегодня, 08:12
4

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин и экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор обсудили тренерскую работу Сеска Фабрегаса.

Аршавин: «Я симпатизирую «Комо», потому что эту команду тренирует Сеск Фабрегас. В этом сезоне у них в оборонке побольше проблем, чем было в прошлом».

Мор: «Вот кого бы тренером в «Спартак»!»

Аршавин: «Слишком дорогой. Я думаю, это следующий тренер «Барселоны».

  • «Комо» занимает 6-е место в чемпионате Италии с 34 очками после 20 туров.
  • 5 января главным тренером «Спартака» стал Хуан Карседо.
  • «Барселону» сейчас тренирует Ханс-Дитер Флик.

Аршавин – об отношении Семака к клубной академии: «Такого не должно быть» 4
Семак объяснил, почему мало взаимодействует с академией «Зенита» 2
Аршавин оценил расклад в Кубке Испании для «Барселоны»
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Комо Барселона Спартак Аршавин Андрей Мор Эдуард Фабрегас Сеск
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1768544367
Выдумки просто, причем очень пустые.
Ответить
Император Бомжей
1768545646
Не удивлюсь если так и будет, время покажет)) Комо хорошая команда, Сеск добротно с ней поработал
Ответить
VVM1964
1768548617
У нас уже есть тренер, уймитесь уже !!!
Ответить
rash1959
1768548847
Эти эксперды уже не знают о чём потрындеть. Кок коты, яйца свои почесали бы.
Ответить
Семак – об ужесточении лимита: «Про Лигу чемпионов можно забыть»
13:08
Стало известно, какую зарплату хочет получать Петров в «Локомотиве»
12:52
Дзюба заявил о необычной цели на остаток карьеры
12:41
Раскрыто содержание последнего разговора погибшего воспитанника ЦСКА с агентом
12:20
Семак сравнил подготовку игроков в России и Бразилии
12:09
2
«Локомотив» может подписать хавбека «Балтики»
11:54
Аршавин назвал воспитанников академии «Зенита» не слабее Батракова и Кисляка
11:40
1
«Локомотив» рассмотрит игрока «Ростова» на место защитника, который может уйти в «Краснодар»
11:07
3
Аршавин – об отношении Семака к клубной академии: «Такого не должно быть»
10:49
6
Семак объяснил, почему мало взаимодействует с академией «Зенита»
10:33
10
Аршавин объяснил, почему отказался от психологов в академии «Зенита»
12:30
«Локомотив» может подписать хавбека «Балтики»
11:54
Аршавин назвал воспитанников академии «Зенита» не слабее Батракова и Кисляка
11:40
1
«Локомотив» рассмотрит игрока «Ростова» на место защитника, который может уйти в «Краснодар»
11:07
3
Аршавин – об отношении Семака к клубной академии: «Такого не должно быть»
10:49
6
Семак объяснил, почему мало взаимодействует с академией «Зенита»
10:33
10
ФотоИгрок ЦСКА перешел в аргентинский клуб
10:22
2
Фото«Зенит» показал первые фото Дивеева в форме клуба
10:20
6
ЦСКА ищет дополнительное финансирование для борьбы за титул в РПЛ
10:09
6
Фото«Начинаем утро с взвешивания»: «Локо» показал, сколько весит Вера
10:01
4
Бразильский клуб рассмотрит покупку Бителло у «Динамо»
09:58
Семин отреагировал на лишний вес у игрока «Локомотива»
09:41
2
Дзюба пригрозил жене санкциями, если та заведет соцсети
09:24
2
Агент Баринова прокомментировал хейт в адрес игрока от болельщиков «Локомотива»
09:12
Экс-агент Джона Джона высказался об интересе «Зенита»
08:57
2
Российский легионер отказался переходить в «Спартак»
08:45
4
«Зенит» назвал состав команды на сборе в Катаре
08:32
3
ЦСКА может подписать защитника «Балтики»
08:23
4
«Спартаку» предложили другого иностранного тренера – Аршавин сказал, что специалиста перехватит «Барселона»
08:12
4
Реакция Аршавина на лишний вес у Веры
08:00
1
«Васко да Гама» ответила на улучшенное предложение «Зенита» по Райану
00:54
2
Червиченко – об уходе Баринова: «В «Локомотиве» тоже не идиоты сидят»
00:24
1
«Барселона» поспорит за трансферную цель ЦСКА
00:12
4
Еще один клуб включился в борьбу за Кассьерру из «Зенита»
Вчера, 23:59
Галактионов отреагировал на появление Веры на сборе «Локомотива» с лишним весом
Вчера, 23:48
2
Семак объяснил уход Жерсона из «Зенита»
Вчера, 23:23
2
Умер 45-летний бронзовый призер в составе «Зенита»
Вчера, 23:03
1
Российский футболист «Зенита» хочет поиграть за границей
Вчера, 22:56
2
