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Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас
Завершил карьеру
4 мая 1987 (39), Ареньс-де-Мар
#4 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Испания
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Трансферы
Публикации
Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов
2025.10.21 22:22
2
Фабрегас высказался об игре Роналду в матче с Чехией
2024.06.20 04:23
Фабрегас высказался о победе Италии в матче против Албании
2024.06.16 04:44
Фабрегас возглавит итальянский клуб
2023.11.13 08:08
Фабрегас оценил шансы «Барселоны» и «Реала» на победу в Эль Класико
2023.10.28 12:12
2
Беллингем повторил достижение Роналду и Ибрагимовича
2023.09.04 08:55
1
Спартаковец Мозес отреагировал на конец карьеры Фабрегаса – они вместе играли
2023.07.02 16:44
1
Месси отреагировал на окончание карьеры Фабрегаса
2023.07.01 23:24
Фабрегас сообщил о завершении карьеры
2023.07.01 19:11
4
Фабрегас назвал величайшего игрока всех времен
2023.06.18 13:01
4
Де Брюйне побил рекорд Бекхэма, Лэмпарда и Фабрегаса в АПЛ
2023.05.28 22:55
Эдегор повторил рекорд Фабрегаса в «Арсенале»
2023.05.08 09:30
Сака превзошел достижение Фабрегаса в «Арсенале»
2023.03.20 09:53
Видео
Буффон и Фабрегас, которым на двоих 80 лет, сыграли друг против друга в Серии В
2023.03.19 12:17
1
Видео
Жены Месси и Фабрегаса в купальниках позабавились друг с другом
2023.03.01 07:21
5
Фабрегас назвал лучшего молодого футболиста мира
2022.12.23 09:47
Фото
Фабрегас объяснил боксеру Альваресу, почему мексиканская футболка лежала под ногами Месси
2022.11.29 11:58
7
Головин рассказал о поддержке Фабрегаса после отстранения сборной России
2022.09.08 11:44
1
Анри стал акционером итальянского клуба, за который выступает Фабрегас
2022.08.29 18:25
1
Чемпион мира Фабрегас перешел в «Комо» из второго итальянского дивизиона
2022.08.01 17:45
1
Чемпион мира Фабрегас близок к переходу в клуб из второго итальянского дивизиона
2022.07.15 00:43
3
Фабрегас ведет переговоры с клубом Серии А
2022.06.19 23:19
Официально: Фабрегас покинул «Монако»
2022.06.18 12:19
1
Фабрегас – о завершении карьеры: «Этот год был настолько плох, что я не могу так закончить»
2022.05.14 10:40
Фабрегас: «Между мной и «Монако» все кончено»
2022.05.14 09:20
34-летний Фабрегас решил закончить карьеру (GFFN)
2022.04.25 11:14
5
Фабрегас – об оскорблениях Месси и Неймара: «Это позор. У футбола нет памяти»
2022.03.14 18:15
1
Игрок «Шахтера» Степаненко: «У «Монако» нет ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду. Фабрегас сидит на замене»
2021.08.17 19:59
10
Фабрегас – о запасе «Манчестер Сити» в финале ЛЧ: «Безумие. Они могли бы отдельной командой бороться за победу в турнире»
2021.05.29 21:26
5
Головин: «Фабрегас похож на Дзюбу – разговаривает постоянно»
2021.04.29 19:50
4
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