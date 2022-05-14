Фабрегас: «Между мной и «Монако» все кончено»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас подтвердил, что летом сменит клубную прописку.

«Между мной и «Монако» все кончено. Мой контракт истекает в июне, и я собираюсь уйти. Мой разум требует переезда в другое место.

Этот год был не только худшим в моей карьере, но и худшим в жизни, потому что если я не могу быть довольным в футболе, то не могу быть довольным и в жизни.

Я много страдал в этом году – это было тяжело психологически», – заявил 35-летний испанец.

В этом сезоне Фабрегас из-за травм провел всего 5 матчей.

Он не играет с 16 сентября 2021 года.

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